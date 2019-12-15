蔡總統輔選黃秀芳 籲需要清白人選支持反毒預算

（中央社記者蕭博陽彰化縣15日電）總統蔡英文今天為競選連任的黨籍立委黃秀芳助選，她表示，擔任總統最重視反毒工作，因此需要黃秀芳在立法院支持預算與立法，尤其立委需要清白、認真為民服務的人選。

民進黨彰化第2選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）立委黃秀芳競選對手是國民黨立委參選人張瀚天，他昨天出席競選活動也主動提起，自己20多歲曾犯錯，也勇敢承認，但希望選舉不要只剩抹黑招數。民進黨主席卓榮泰昨天為黃秀芳助選時也說，若對手較好，選輸也甘願，但黃秀芳對手是有販毒前科的人。

蔡總統下午在黃秀芳等人陪同下，先後到彰化市彩鳳庵參拜揭匾、並出席黃秀芳舉辦的足球派對嘉年華，現場有「陽光活力暖身操」、「踢出2020 WIN」、「足球趣味關卡賽」等活動，吸引許多親子參加，總統與黃秀芳也下場與小朋友玩耍，展現親和力。

蔡總統在彩鳳庵致詞說，擔任總統最重視反毒工作，民眾擔心是否有很多人吸毒，所以政府近年投入新台幣百億元徹底反毒，而這項重要工作需要黃秀芳在立法院支持預算與立法，尤其立委選舉更需要選出清白、認真為民服務的人，黃秀芳就是最佳人選。

總統隨後出席足球派對嘉年華時也表示，為鼓勵民眾多運動，政府投入很多資源，因此亞洲運動會、世界大學運動會、亞洲棒球錦標賽，都可見到選手表現很好。

黃秀芳說，本身是2名孩子的媽媽，但因從政常在外奔波，因此了解父母有多需要與孩子相處，而她也非常樂意盡自己所能舉辦活動，讓全家人團聚共處，希望家長都滿意今天的活動，期盼未來繼續舉辦。

黃秀芳表示，彰化是六都之外人口最多的縣，但許多公共設施、學校建設卻很老舊，因此在推動學校更新學習設施部分，自己也成功爭取新台幣1.5億元經費，提升孩子學習環境，這些都是她全力爭取、蔡總統大方支持的成果。（編輯：洪學廣/李亨山）1081215