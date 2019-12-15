總統：世界在看台灣選擇 盼彰化鄉親再挺民進黨

（中央社記者蕭博陽彰化縣15日電）總統蔡英文今天推薦民進黨彰化縣立委參選人陳秀寶、黃秀芳、洪宗熠、陳素月，總統說，世界在看台灣選擇，希望鄉親再挺民進黨一次，讓總統當選、彰化4席立委「全壘打」。

蔡總統下午與民進黨彰化第1選區立委參選人陳秀寶等人前往和美鎮鎮興宮參香，接著與民進黨主席卓榮泰和陳秀寶、黃秀芳、洪宗熠、陳素月等人出席「護國保台」巡迴助選團活動，這也是蔡總統首次出席助選團。

蔡總統表示，每次選舉，彰化都是關鍵中的關鍵，拜託彰化鄉親再次相挺民進黨，讓總統當選、在地4席立委「全壘打」。

總統也提到，政府推動風電產業，彰化外海是亞洲最好的離岸風電場域，吸引許多歐洲企業來台投資，加上政府大力支持，彰化將成為亞洲綠電基地，政府要從彰化開始，把綠能產業吹向各地。

蔡總統說，今年實施史上最大規模減稅，減少年輕人負擔，未來除持續增加幼托和長照預算，也要做好國防；明年選舉，全世界都在看台灣做什麼選擇，是選擇民主自由，還是靠往中國，因此，明年1月11日一定要去投票，展現守護國家決心。

另外，總統在鎮興宮也遇到國道收費員自救會陳情，不過國安人員立即帶走陳情成員，成員事後指出，蔡總統曾承諾要解決問題，卻沒做到。

彰化縣政府警察局和美分局表示，5名自救會成員以化整為零方式混入人群，伺機要向總統陳情，但未循合法陳情管道，卻在公共場所滋擾，行為已觸法，將依社會秩序維護法偵辦。（編輯：洪學廣/李亨山）1081215