讚余天愛台灣又有情有義 賴清德：我是他粉絲

（中央社記者侯姿瑩新北15日電）行政院長蘇貞昌、民進黨副總統候選人賴清德今晚接力為民進黨立委余天站台輔選。蘇貞昌說，余天不僅很會唱歌，也很會為地方爭取預算；賴清德自曝，他是余天的粉絲，還稱讚余天是愛台灣、有情有義的人。

蘇貞昌與賴清德等綠營大咖今晚接力出席「蔡英文余天三重競選後援總會」成立晚會。蘇貞昌說，新北市三重區需要停車場，余天就積極向行政院爭取預算，余天不只會唱歌，也很會爭取預算，選立委要選做事的人；他呼籲在場鄉親支持余天，讓他能順利進入立法院，協助推動總統蔡英文提出的政策。

2020年1月11日將舉行總統與立委大選。蘇貞昌呼籲，總統副總統、區域立委、政黨票等3張票都要投給民進黨；他說，民進黨是民主的政黨，初選可能會有競爭，但初選過了，「大家就要團結」，例如賴清德幾個月前與蔡總統是黨內初選的對手，但現在就是大家團結為民進黨打拚。

接著上台的賴清德表示，「我是余天的粉絲」，國中時期聽到余天的歌，就覺得余天很會唱歌又長得帥，「一定會紅」。他也稱讚余天愛台灣，也是有情有義的人，不僅照顧自己家人，也成立相關協會來關心藝人朋友。

賴清德強調，這次的選舉很重要，如同蔡總統提到，要守護台灣主權、維護台灣民主。近期香港區議會的選舉中，泛民主派大勝，現在國際都在關注台灣的情況，「我們不能漏氣」。

他說，這次他與蔡總統搭配參選，抽到的號次是第3號，他也呼籲在場民眾，「用3張選票護台灣」，總統副總統支持「英德配」，區域立委支持余天，政黨票支持民進黨。民進黨立委一定要過半，未來蔡總統帶領維護台灣民主才會比較有力，也有助推動政府政策。

余天致詞時表示，最近聽說有人開始進行買票，他呼籲在場鄉親，若有相關情資，一定要提供給他的競選總部，他們會匿名檢舉。另外，他也質疑，國民黨黨主席吳敦義即便面對外界強烈批評，也堅持要在國民黨不分區立委名單中列入有爭議的人物，可能是有什麼委屈或是受到威脅，因為吳敦義的兒子在中國做生意。

余天也說，父親臨終前曾囑咐他，看看有沒有當立委的機會，因此，只要是民進黨需要他的時候，不管他幾歲，為了台灣這塊土地，一定拚到底，但靠他一個人不夠，也需要鄉親的支持。

余天說，台灣四邊都是海，就像是一艘船一樣，船長一定要選對人。他最後也獻唱「咱攏坐著同隻船」，呼籲大家共同守護台灣。（編輯：楊凱翔）1081215