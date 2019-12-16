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郭台銘問是否選黨主席 王金平：不會參選

最新更新：2019/12/16 12:57

（中央社記者劉冠廷台北16日電）前立法院長王金平今天說，鴻海創辦人郭台銘日前曾詢問他是否會參選黨主席，他表態不會參選。媒體追問「郭台銘想請你選？」，王金平點頭正面回應。

此外，媒體記者也問王金平，國民黨總統候選人韓國瑜方面是否仍在期望他的幫忙，王金平則用台語歌回應，「望也望啊，等也等」，這就是隨緣，不必勉強。

他也透露，他昨天中午與國民黨主席吳敦義聚在一起，交換很多意見，吳敦義沒有特別要求他什麼，就是一起檢討了各方面的選情。

王金平今天在立法院揮毫寫春聯，寫下「植福修慧」。對媒體詢問是否覺得國民黨需要植福，王金平說，每個人都要，為民眾多服務，解決民間的痛苦，帶給人民更好的生活，這就是植福。

王金平提到，最近有人在問他那麼多人想競選國民黨主席，他回應未來黨主席有兩項重要的事情，包括如何重振黨魂，以及要思考如何解決國民黨的困境，其中最重要的還是財務問題，能夠做好這兩件事的人，參選黨主席才會受到大家的尊重與支持。

談到未來是否會爭取黨主席，王金平表示，郭台銘日前赴美前曾跟他通過電話，問他要不要選，他說他不會選。

王金平指出，符合條件的人很多，希望大家好好思考，國民黨才能重新翻身，國民黨沒有翻身的話，這個國家怎麼辦。（編輯：黃瑞弘）1081216

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