韓陣營批卡愛情摩天輪 林佳龍：勿推卸責任

（中央社記者王承中、汪淑芬台北16日電）國民黨總統候選人韓國瑜、交通部長林佳龍針對愛情摩天輪議題，隔空交火。韓國瑜競辦總發言人王淺秋今天表示，前面流程卡住，後面怎麼繼續往下走，林佳龍卻假裝看不懂，或是搞不清楚狀況。

林佳龍說，韓國瑜要蓋愛情摩天輪遇到困難，不該把責任推給別人，應該好好檢視，要在高雄港區蓋摩天輪，土地的取得、開發計畫跟許可，都需要大家協調，不是只有放話，把自己政見跳票的責任推卸給別人，應該好好去溝通爭取。

韓國瑜昨天表示，希望交通部別再卡愛情摩天輪，根據自由時報今天報導，林佳龍上午接受媒體訪問時表示，韓國瑜在政策實現上如果遇到困難，不應該將責任推給別人，愛情摩天輪土地開發計畫需要中央、地方互相溝通協調，而不是透過放話的方式。

針對愛情摩天輪議題，王淺秋上午在召開「那些年，宮廟總統開的芭樂票」記者會中回應媒體提問時指出，高雄市政府之前已經很明確的對外說明，但林佳龍卻假裝看不懂或搞不清楚狀況。港務公司、港務局跟高雄市政府已經在6月簽訂的3方協議書，但這份協議書送到交通部，本來只核備，因為當事人並不是交通部，但交通部卻拖了半年，才把案子打回來說要「發回重練」，要重做國土規劃。

王淺秋表示，投案廠商都已經提出概念圖跟提案，大家也都看到，包括有曾設計過倫敦眼的廠商，但若要重做國土規劃還得了。國土規劃在2003年陳菊市府時就已經通過哪些區域要成為商業區、工業區，而可以蓋摩天輪的商業區，是曾經過國土規劃確認過。

王淺秋指出，當3方協議書同意開發後，送到中央，其實中央只有核備同意權，簽完回來後，市府才能辦理後續的招標，有招標才能提出具體規劃、環評等，這是一系列的招商程序，她不相信假裝看不懂，就算真的大家看不懂，但這就是合法招商程序的必經流程而已。她說，「你前面流程卡住，後面怎麼繼續往下走」。

對此，林佳龍表示，整個高雄港這麼重要的地方，韓國瑜要蓋愛情摩天輪的配套是什麼，交通部樂於聽聽韓國瑜更積極、具體的主張，並全力協助，讓愛情摩天輪能生出來。

林佳龍也以他擔任台中市長任內，在台中港引進的三井Outlet Park為例，兩年內也蓋了一座摩天輪為例，說明就是中央與地方溝通合作完成。（編輯：蘇志宗）1081216