馬英九：蔡政府讓人民沒有安全感才有亡國感

馬英九基金會16日在台北舉行「哪來的芒果乾？：煽動恐懼，倚賴美國，能解決問題？」新書發表會，前總統馬英九（中）出席，與作者群一同合影。中央社記者王飛華攝 108年12月16日

（中央社記者王承中台北16日電）前總統馬英九今天表示，台灣面臨的危機是國家走錯方向，總統蔡英文說她最能捍衛主權，但任內卻丟掉7個邦交國，國際組織也不能參加，對中華民國主權傷害大，台灣人民失去安全感才會有亡國感。

馬英九下午出席由馬英九基金會舉辦的「哪來的芒果乾」新書發表會。馬英九在致詞時表示，在沒能力、沒意願捍衛主權和台灣民主的蔡總統執政下，台灣人民失去安全感才會有亡國感。一個不能讓人民感受到安全的總統，是否適任，答案已經很清楚。

馬英九指出，台灣面臨的危機是國家方向走錯，經濟民主和兩岸關係都發生嚴重危機，蔡總統拒絕接受「九二共識，一中各表」，兩岸失去共識及互信。蔡總統說她最能捍衛主權，但蔡政府丟掉7個邦交國，執政時卻對中華民國主權傷害最大。

馬英九表示，蔡政府在民主方面只有選舉算計，沒有憲法正義。不顧程序正義，將反滲透草案逕付二讀，未經行政部門和委員會討論。蔡總統還公開要求在年底前完成立法，肆無忌憚摧毀民主政治的法治原則，破壞憲政分權的分際，打擊異己不擇手段。

前總統馬英九（圖）16日在台北出席「哪來的芒果乾？：煽動恐懼，倚賴美國，能解決問題？」新書發表會，致詞時指總統蔡英文錯誤激化民眾亡國感，認為應重建兩岸互信。中央社記者王飛華攝 108年12月16日

他說，蔡政府製造紅色恐慌，還利用香港反送中事件，操作「今日香港，明日台灣」，催化台灣民眾的恐懼，藉此獲得政治利益，但對於香港人民呼籲制定難民法，保護反送中人士，蔡總統卻說不需要，難怪遭批是用香港人的鮮血騙台灣選票。

對於芒果乾（亡國感）對於總統大選的影響，馬英九指出，這個議題冒出來，也許不是民進黨策動，但是民進黨利用機會不斷製造人民恐懼感，強調民進黨才能捍衛國家主權來爭取選票，這樣的做法不當，會造成社會恐慌，且對台灣毫無幫助。

關於YouTuber波特王日前與蔡總統拍片遭中方打壓，馬英九受訪時表示，他覺得這樣的做法並不妥當。對於民進黨認為，在中國不存在「政治歸政治、經濟歸經濟」，馬英九指出，應該看具體事情如何，他認為這件事應該不會涉及到很大的問題，而需要採取這樣的方式處理。

對於內政部次長陳宗彥日前出席活動時表示，政黨票投給小黨是浪費選票，要集中投給民進黨。馬英九指出，他非常訝異陳宗彥會講這樣的話，主管選舉機關的副首長講這樣的話，已經有是否適任的問題。（編輯：楊凱翔）1081216