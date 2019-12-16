賴清德高雄拜票 評選情有信心但要步步為營

民進黨副總統候選人賴清德（前左）16日與黨籍立委參選人在高雄市大順一路、博愛二路口向過往人車拜票，賴清德受訪表示，對高雄選情有信心，但仍不可大意。中央社記者王淑芬攝 108年12月16日

（中央社記者王淑芬高雄16日電）民主進步黨副總統候選人賴清德今天偕同尋求連任的立委參選人劉世芳、李昆澤現身高雄市路口，向過往人車招手拜票。賴清德表示，雖然對選情有信心，但仍要小心、步步為營。

高雄市大順一路、博愛二路口是繁忙的交通路口，跨大順路南、北，分屬三民、左營區，人車流量大。賴清德等人現身路口向過往的人車招手時，不少行經民眾對著他們豎起大拇指。

賴清德接受媒體聯訪時表示，總統蔡英文要高票當選、國會要過半的總目標，高雄市扮演舉足輕重的角色，高雄市還要拚立委「八仙過海」。

他說，選戰進入倒數，「雖然對選情有信心，但要小心、步步為營、繼續打拚」，希望能獲得高雄市父老鄉親支持，達成台灣要贏的選舉總目標。

民進黨高雄市第5選區（三民區等）立委參選人李昆澤表示，民進黨高雄市8名立委參選人與蔡總統緊緊結合爭取市民認同，近來在蔡總統、賴清德的加持下，立委參選人的民調及聲勢明顯上揚。

民進黨高雄市第3選區（左營區等）立委參選人劉世芳指出，立委要拚「八仙過海」、蔡總統得票要衝高，她在左營、楠梓選區與競選對手仍用PK方式打選戰，因為第3選區是藍大於綠較顯著的選區。對於民進黨打民主牌、團結牌，她謹慎、樂觀地面對選情。（編輯：戴光育）1081216