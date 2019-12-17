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賴清德籲韓國瑜勿人身攻擊 否則得不到支持

最新更新：2019/12/17 11:26

（中央社記者陳俊華台北17日電）國民黨總統候選人韓國瑜昨天以「豬八戒們」形容抹黑他的人；民進黨副總統候選人賴清德今天說，競選總統講話要有根據，不能人身攻擊，否則會每況愈下，得不到國人支持。

賴清德上午第4度為民進黨立委吳思瑤站台，參加「百位建築人、設計人、文化人力挺吳思瑤大會」。賴清德說，吳思瑤專業質詢成為國家政策，例如2030雙語國家、成立國家設計研究院，改善政府採購方法，讓軟實力透過政府力量，讓台灣更加強大，盼台北市士林、北投鄉親鼎力支持吳思瑤。

吳思瑤說，賴清德一路看著她從擔任幕僚到現在，已經將近20年，「因為思瑤太珍貴，優質立委一定要留在國會」，她完成很多全國性政策推動，和賴清德合作無間，政治圈需要文化人，國會需要文化立委。

三立新聞網16日報導，韓國瑜昨天趕場過程中接受中天專訪，提到是否遭抹黑，韓國瑜氣得用「豬八戒們」形容抹黑他的人。

賴清德出席吳思瑤造勢活動，會前受訪表示，韓國瑜一定要知道，現在是競選總統，講話要有根據，也不能人身攻擊，否則會每況愈下，得不到國人支持。

中央選舉委員會將舉辦3場總統候選人電視政見發表會，首場18日晚間7時登場；唯一一場的副總統電視政見發表會20日晚間7時舉行。賴清德說，總統蔡英文忙於國政、輔選工作，但幕僚彼此有在討論，準備進度還算順利。

賴清德也說，選情即便看好、有信心，但還是要小心，步步為營，全力打拚到勝利為止。

至於喜樂島聯盟批評「來去總統府住一晚」是濫用國家資源與稅金，巧立名目變相幫蔡總統選舉造勢。賴清德說，總統本來就負有行銷台灣的責任，如果能讓國際人士看到台灣，對台灣每個人都有幫助。（編輯：謝佳珍）1081217

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