李佳芬家族砂石案 國產署18日開挖清查回填物

（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）時代力量立委黃國昌日前緊追國民黨總統候選人韓國瑜岳家砂石案，國產署明天將現場開挖清查回填物，韓國瑜妻舅、雲林縣議員李明哲今天表示，土地早已點交，質疑國產署的動機。

黃國昌日前舉行記者會質疑韓國瑜岳家利用權勢，在濁水溪河川地蓋新堤防，並在新、舊堤防間「浮覆地」圈地，再將農牧用地變更為礦業用地，占用國有地蓋砂石場。

黃國昌拿出2001年空照圖，當初有4個大洞，質疑回填物是否有害，國產署長曾國基允諾1個月內調查。

雲林縣水利處、地政處等單位今天證實有接到國有財產署中區分署雲林辦事處的公文，預計明天上午10時現地開挖。

公文上記載開挖範圍面積逾4萬平方公尺，涵蓋9筆土地，總計開挖60點，每一點1平方公尺、深度3公尺。

李明哲今天接受中央社記者電訪表示，大通砂石場18年前退場，該筆土地也完成點交，無不可告人之事，國產署卻在選前開挖，質疑國產署動機有政治目的。

李明哲指出，多年前李家承租土地附近私人空地遭人傾倒不明廢棄物，是他主動向警方舉報，當時雲林縣環保局也派員稽查，至今仍有人證。

李明哲說，歡迎民眾明天到現場幫忙監督，以防有心人栽贓、抹黑、不實指控。（編輯：陳俊碩）1081217