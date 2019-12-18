總統：希望韓國瑜到中國去喊中華民國萬歲

（中央社記者溫貴香台北18日電）首場總統電視政見會落幕，國民黨總統候選人韓國瑜指稱在政見發表會中，總統蔡英文沒有喊中華民國萬歲或台獨萬歲而感到遺憾。蔡總統表示，倒是希望韓國瑜到中國去喊中華民國萬歲，或到國台辦去喊中華民國萬歲。

2020總統大選首場電視政見發表會晚間在華視登場，三組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，首度同台講述政見，歷經三階段政見陳述，總統與韓國瑜火線交鋒，會後面對媒體提問兩人仍是火力十足。

電視政見會後，媒體詢問怎麼打分數，總統不幫自己與對手打分數，總統表示，透過政見會把很多政見、確實的作法清楚說明、對於未來怎麼做也做說明，倒是韓國瑜罵了想罵的事情，只有一個政見恢復特偵組。

總統也說明當初廢除特偵組的原因，是因為馬政府執政期間，特偵組涉入馬王政爭，高度政治化，才決定廢掉特偵組，讓司法歸司法，不要讓特偵組的存在，讓司法與政治扯不清。

韓國瑜指稱在政見發表會中，蔡總統沒有喊中華民國萬歲或台獨萬歲而感到遺憾，總統表示，倒是希望韓國瑜到中國去喊中華民國萬歲，或到國台辦去喊中華民國萬歲。

由中央選舉委員會主辦的2020總統大選首場電視政見發表會，18日晚間在華視登場，三組總統候選人總統蔡英文（左2起）、親民黨主席宋楚瑜、國民黨高雄市長韓國瑜首度同場交鋒。（中選會提供）中央社 108年12月18日

2020總統大選首場電視政見發表會18日晚間在華視登場，三組總統候選人總統蔡英文（左起）、親民黨主席宋楚瑜、國民黨高雄市長韓國瑜在發表會開始前合影。（中選會提供）中央社 108年12月18日

媒體問到，政壇最新消息國民黨掌握跟總統與對岸往來的證據是選前殺手鐧，總統表示，有的話就趕快拿出來，她只去過中國大陸一次，1998年擔任前海基會長辜振甫的顧問，到中國大陸協助辜振甫。

總統說，倒是韓國瑜在政見會提到總統府秘書長陳菊、前行政院長賴清德到中國大陸，他們兩人到中國都守住中華民國台灣的基本立場， 陳菊甚至在中國提到「我們馬總統」， 可是韓國瑜到中聯辦有沒有說「我們蔡總統」，為什麼韓國瑜去中國大陸會受到質疑，韓國瑜自己要好好想一想。

記者問韓國瑜在去年高雄市長選舉，對於自己表現不好，扯上護唇膏問題、陳其邁戴耳機事件的指控，是否擔心同樣狀況再度出現，總統表示，沒有戴耳機、也沒讀稿機，至於韓國瑜有沒有護唇膏，她不知道也沒看到。

被問到國民黨主席吳敦義「衰尾查某」失言卻沒道歉，總統表示，國民黨從主席到整個黨都有一個不好的慣性，社會多所批評，但國民黨從沒聽進去過，這個黨與黨主席讓人失望。

法務部次長蔡碧仲在臉書力挺民進黨立委蕭美琴連任被質疑違反行政中立，總統說，政務官在公餘時間是可以助選，但期待所有的政務官，在政府工作的人都必須在選舉的時候，遵守相關規定。（編輯：蘇龍麒）1081218