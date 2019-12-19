高市綠營：韓國瑜政見會上沒政見 一昧攻擊對手

（中央社記者陳朝福高雄19日電）2020總統大選首場電視政見會昨天舉行，多名民進黨高雄市議員今天召開記者會表示，國民黨總統候選人韓國瑜在政見會上沒政見，卻只是一昧的攻擊對手。

民進黨高雄市議員林智鴻、陳致中、李喬如和黃文益等在民進黨高雄市議會黨團召開記者會，原訂主題為呼籲1221的罷韓、挺韓遊行和平理性，「若有衝突，韓國瑜負全責」。因電視政見會昨晚舉行，林智鴻等人不滿韓國瑜的發言。

林智鴻開場要求身分還是高雄市長的韓國瑜，如果遊行有任何衝突，韓國瑜必須負起全責。請參與的民眾若遇到惡意挑釁行為，拿起手機錄下證據。

對於昨天總統政見發表會，李喬如表示，「國民黨提名的總統候選人，發現是歷史上最沒有水準的總統候選人」，他提不出國政，只有批評總統蔡英文，這是不會得到台灣人民的認同。

李喬如說，相信在昨天的總統政見發表會，全台灣人民都看清楚，韓國瑜一直在喊中華民國萬歲，這是一個非常沒有意義又無聊的動作，因為中華民國一直存在，有中華民國的總統蔡英文；請韓國瑜不要將庶民這名詞當作是這次總統選舉操作的提款機。

黃文益表示，這場政見發表會也成為韓國瑜的人身攻擊大會，不斷對對手人身攻擊。韓國瑜提到要成立特偵組，恐怕要成立的不是特偵組，而是東廠和錦衣衛，來作整肅異己的工作。韓國瑜在政見會上沒政見，只是一昧的攻擊對手。

陳致中指出，韓國瑜當市長沒有政績，政見發表會沒有發表政見，「只有攻擊別人，還用不實在的數據跟資料，非常可惡」。對於1221光復高雄遊行，他呼籲無論是參加哪一方遊行的民眾，要和平、理性。（編輯：謝雅竹）1081219