總統：鼓勵台商到宏都拉斯投資 共創互惠雙贏

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文今天接受宏都拉斯新任駐台大使寶蒂絲妲呈遞到任國書，除表示歡迎外，總統表示，未來也會積極邀請宏都拉斯廠商來台灣參展，持續鼓勵台商到宏都拉斯投資，共同創造兩國互惠雙贏的發展。

總統蔡英文上午接受「宏都拉斯共和國新任駐台特命全權大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista Guevara）呈遞到任國書」，總統致詞時說，宏都拉斯是中華民國台灣堅實的友邦，很高興接受寶蒂絲妲呈遞到任國書，她要代表中華民國以及全體台灣人民，表達最誠摯的歡迎。

總統說，這也是寶蒂絲妲第一次來到台灣，相信很快就會感受到台灣人民的熱情以及我們多元的文化。寶蒂絲妲有非常豐富的資歷，深獲宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）的信任和支持。期待未來與寶蒂絲妲一起努力，為兩國關係注入新活力、帶來新發展。

總統表示，中華民國台灣和宏都拉斯共享民主、自由以及人權等普世價值，過去3年多來，她和葉南德茲總統透過元首互訪以及加強各領域的合作，不斷深化兩國邦誼，很高興今年4月能夠在總統府接待宏都拉斯共和國第一夫人葉安娜（Ana Garcia de Hernandez），我們十分珍惜雙方長久建立的互信和友誼。

總統也提到，這3年多來，兩國在醫療衛生、農業、教育以及科技等領域，都有豐碩的合作成果。為了持續推動旅遊產業合作，今年我們也組了考察團，包括知名的部落客和11家旅遊業者到宏都拉斯，希望把當地的文化風情與更多台灣人民分享，也一起尋求觀光商機。

總統表示，未來也會積極邀請宏都拉斯廠商來到台灣參展，持續鼓勵台商到宏都拉斯投資，共同創造兩國互惠雙贏的發展。

總統希望寶蒂絲妲把台灣當作是第二個家，我們會給她最大的支持，一起讓兩國關係不斷提升。（編輯：蘇志宗）1081219