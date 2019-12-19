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總統：鼓勵台商到宏都拉斯投資 共創互惠雙贏

最新更新：2019/12/19 12:26
總統蔡英文（右）19日上午在總統府接受宏都拉斯共和國新任駐台特命全權大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista Guevara）（左）呈遞到任國書，盼未來一起努力，為兩國關係注入新活力、帶來新發展。中央社記者張新偉攝　108年12月19日
總統蔡英文（右）19日上午在總統府接受宏都拉斯共和國新任駐台特命全權大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista Guevara）（左）呈遞到任國書，盼未來一起努力，為兩國關係注入新活力、帶來新發展。中央社記者張新偉攝　108年12月19日

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文今天接受宏都拉斯新任駐台大使寶蒂絲妲呈遞到任國書，除表示歡迎外，總統表示，未來也會積極邀請宏都拉斯廠商來台灣參展，持續鼓勵台商到宏都拉斯投資，共同創造兩國互惠雙贏的發展。

總統蔡英文上午接受「宏都拉斯共和國新任駐台特命全權大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista Guevara）呈遞到任國書」，總統致詞時說，宏都拉斯是中華民國台灣堅實的友邦，很高興接受寶蒂絲妲呈遞到任國書，她要代表中華民國以及全體台灣人民，表達最誠摯的歡迎。

總統說，這也是寶蒂絲妲第一次來到台灣，相信很快就會感受到台灣人民的熱情以及我們多元的文化。寶蒂絲妲有非常豐富的資歷，深獲宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）的信任和支持。期待未來與寶蒂絲妲一起努力，為兩國關係注入新活力、帶來新發展。

總統表示，中華民國台灣和宏都拉斯共享民主、自由以及人權等普世價值，過去3年多來，她和葉南德茲總統透過元首互訪以及加強各領域的合作，不斷深化兩國邦誼，很高興今年4月能夠在總統府接待宏都拉斯共和國第一夫人葉安娜（Ana Garcia de Hernandez），我們十分珍惜雙方長久建立的互信和友誼。

總統也提到，這3年多來，兩國在醫療衛生、農業、教育以及科技等領域，都有豐碩的合作成果。為了持續推動旅遊產業合作，今年我們也組了考察團，包括知名的部落客和11家旅遊業者到宏都拉斯，希望把當地的文化風情與更多台灣人民分享，也一起尋求觀光商機。

總統表示，未來也會積極邀請宏都拉斯廠商來到台灣參展，持續鼓勵台商到宏都拉斯投資，共同創造兩國互惠雙贏的發展。

總統希望寶蒂絲妲把台灣當作是第二個家，我們會給她最大的支持，一起讓兩國關係不斷提升。（編輯：蘇志宗）1081219

總統蔡英文（前右）19日上午在總統府接受宏都拉斯共和國新任駐台特命全權大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista Guevara）（左）呈遞到任國書。中央社記者張新偉攝　108年12月19日
總統蔡英文（前右）19日上午在總統府接受宏都拉斯共和國新任駐台特命全權大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista Guevara）（左）呈遞到任國書。中央社記者張新偉攝　108年12月19日
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