總統大選首場政見會 游錫堃：蔡表現有為有守

（中央社記者王鴻國新北19日電）前行政院長游錫堃今天對於總統政見會各人表現指出，民進黨總統候選人蔡英文表現「有為有守」、親民黨候選人宋楚瑜「寶刀未老」、國民黨候選人韓國瑜則是「乏善可陳」。

游錫堃今天上午到新北市新莊區，陪同尋求連任的民主進步黨新北市第4選區（新莊區）立委參選人吳秉叡掃街拜票。

游錫堃接受媒體聯訪時談到昨晚總統大選政見發表會3名候選人的表現表示，蔡總統政策明確且有為有守；宋楚瑜能言善辯，寶刀未老；韓國瑜沒有談政見，內容乏善可陳。

游錫堃指出，吳秉叡就像水牛一樣，默默地做事、耕耘在地，秉持踏踏實實地做事，新莊需要的是一個認真做事的立法委員，而不是浮誇不踏實的民意代表，希望新莊鄉親明年1月11日能繼續支持3號的吳秉叡與蔡總統。

吳秉叡表示，他的努力能被民眾認同，將來也會秉持服務民眾的從政初衷，盡心盡力地為民眾排憂解難，也期待鄉親持續支持，讓他有機會再次為地方服務。

游錫堃隨後來到選情激烈的新北市板橋西區，陪同尋求連任的民進黨新北市第6選區（板橋西區）立委參選人張宏陸前往市場拜票。

張宏陸表示，十分感謝游錫堃幫他「加游」，未來連任後，將繼續爭取板橋最需要的地下停車場及社後捷運動工，也要爭取65歲以上的長者，能夠一張敬老卡遊全台灣。（編輯：戴光育）1081219