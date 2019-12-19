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總統大選倒數 陸委會：兩岸正就專案加班機溝通

最新更新：2019/12/19 17:01

（中央社記者繆宗翰台北19日電）距2020年總統大選投票日不到一個月，陸委會發言人邱垂正今天表示，兩岸正就「額外需求的專案加班機」溝通。至於春節加班機目前仍有機位，台商如有需求也可向海基會求助。

中國台商組織全國台灣同胞投資企業聯誼會16日晚間發布聲明，指2020年春節前夕適逢台灣選舉，再次呼籲延長春節加班機。東莞台商協會前會長翟所領日前接受媒體訪問時也表示，「1月11日前後三天的『黃金時間』機位明顯不夠」。

大陸委員會今天舉行例行記者會，對於媒體記者相關提問，邱垂正表示，針對明年1月8日到10日的兩岸航班尖峰時刻，可能超出目前運能，雙方正就「額外需求的專案加班機」進行溝通，相關結果正等待陸方正式回覆，最後結果也要由民航局來對外說明。

邱垂正表示，春節加班機是為了保障、滿足兩岸民眾返鄉過節的旅運需求。2009年來，有關於兩岸春節加班機已經有一個協商機制。明年的兩岸春節加班機相關事宜，目前仍在聯繫中，等待陸方回應。

他表示，受到陸客大幅減少、淡季因素，相關機位仍有很多，海峽交流基金會也已建立聯繫窗口，台商如果有機位需求，都可以透過海基會的窗口尋求協助。民航局也會協調國籍航空來滿足台商的需求。（編輯：邱國強）1081219

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