質疑來台旅客數字灌水 韓國瑜陣營：證據會說話

（中央社記者余祥台北19日電）國民黨總統候選人韓國瑜陣營今天表示，來台旅客數字究竟有無灌水，證據會說話，根據觀光局統計月報，東南亞201萬來台旅客中，高達61.9萬人來台目的非觀光，並批蔡英文政府「數字治國」。

總統蔡英文昨天在2020總統大選首場電視政見發表會中指出，今年國外來台旅客人次達1111萬人次，創歷史新高，但遭韓國瑜反擊說，民進黨把轉機外國人也算成一個觀光客。行政院長蘇貞昌今天表示，2019年來台灣觀光旅客人數1111萬是確實入境人數，不包含轉機客。

韓國瑜競選辦公室下午透過新聞稿表示，根據觀光局統計月報，東南亞201萬來台旅客之中，僅117萬人次來台目的是觀光，占比58.47%，來台目的是「其他」的東南亞旅客高達61.9萬人次，占比3成，遠遠高於其他地區的比例。

韓辦指出，觀光局副局長張錫聰2018年1月18日接受媒體採訪坦承，「國際旅客統計納過境和移工等，30到40年來都是同樣計算方式，世界各國也如此。」

韓辦表示，蔡政府動用國家宣傳機器，鋪天蓋地的宣傳來台觀光人數創新高，說穿了只是用亮麗的表象數字欺騙人民，漠視基層庶民的痛苦，旅館、民宿、遊覽車、計程車、餐廳等產業的感受才是最真實的，蔡政府只是用冷冰冰的「數字治國」，背離人民的感受。（編輯：紀淑芳）1081219

林佳龍：轉機客不算觀光旅次 韓國瑜別亂誤導

（中央社記者余曉涵台北19日電）國民黨總統候選人韓國瑜陣營持續質疑來台旅客人數灌水。對此，交通部長林佳龍今天強調，轉機過境旅客不會計入來台觀光旅次，請韓國瑜不要亂誤導。

韓國瑜陣營今天表示，來台旅客數字究竟有無灌水，證據會說話，根據觀光局統計月報，東南亞201萬來台旅客中，高達61.9萬人次來台目的非觀光，並批蔡英文政府「數字治國」。

林佳龍今天在臉書上表示，轉機過境旅客不會計入來台觀光旅次，請韓國瑜不要亂誤導。

林佳龍說，12月13日來台觀光人次突破1111萬，是紮紮實實的1111萬，計算標準從1956年開始都未曾改變。

林佳龍說，這個問題去年國民黨吳敦義主席也問過，交通部已經澄清過，也很容易GOOGLE到，不知韓國瑜是不想做功課，還是假裝沒看到？

林佳龍也表示，2019年高雄住房率提高21%。成效確實很不錯，且不只高雄，許多縣市也是如此。這與交通部觀光局推動的春遊、秋冬等擴大國旅補助方案密不可分。

林佳龍說，單是秋冬補助統計9月1日到12月5日，使用團體優惠住宿於高雄市的共有548團、超過3萬人，自由行住宿的有32.3萬人，中央政策加持，是住房率提高很重要的原因。

林佳龍也呼籲，韓國瑜不要呼嚨台灣人民，造謠並無助於選情，做實事、交出漂亮成績單，才能贏得選民信任。（編輯：葉俐緯）1081219