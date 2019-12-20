民眾黨全台大眾走 挺進台東關心醫療問題

（中央社記者盧太城台東縣20日電）台灣民眾黨「全台大眾走」今天挺進台東，不分區立委參選人蔡壁如說，台東的醫療問題一直都在民眾黨規劃中，將來進到立法院會提出具體規劃。

由民眾黨發起人蔡壁如領軍，帶領黨籍不分區立委參選人「全台大眾走」，今天到台東和區域立委參選人陳允萍會合，展開整天的徒步拜票，志工隊伍背著大旗和大氣球穿梭街道相當壯觀，引起民眾注意。

蔡壁如接受媒體聯訪時表示，以前她在台大醫院時，每隔1、2年就會到台東舉辦研討會，深知東部醫療相對西部匱乏，雖然台大和台東馬偕醫院有簽合作支援，但對台東人來說還是不公平。

蔡壁如表示，台東的醫療問題一直都在民眾黨的規劃中，進到立法院後會對台東醫療提出比較健康和具體的規劃，讓台東人的健康受到全民保護。

陳允萍對自己選情抱持樂觀，他說，許多台東人都認識他，但不知道他要選立委，因此最後這階段他要努力衝刺，多走多拜票，也感謝黨內到台東幫他拉抬聲勢。 （編輯：謝雅竹）1081220