韓國瑜金門同台陳玉珍 融合號次籲支持九二共識

（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）中國國民黨總統候選人韓國瑜今天表示，金門立委參選人陳玉珍號次9號，而他抽中2號，這是吉祥數字，代表兩岸關係最重要的「九二共識」，呼籲堅定支持九二共識與一中各表。

在「我現在要出征」樂聲中，韓國瑜上午來到國民黨金門縣黨部，主持韓國瑜暨陳玉珍競選總部成立大會，現場「韓總統好」聲此起彼落。城隍廟主委楊耀芸致贈城隍公仔給韓國瑜，傳遞城隍重視真實的精神；韓國瑜則是致贈粽子、蘿蔔和大蒜給陳玉珍，祝福她連任成功。

韓國瑜向台下大批支持群眾表示，自己抽到2號，陳玉珍連任抽到9號，而兩岸最重要的就是「九二共識，一中各表」。他說，兩岸無法互動，金門受傷最重，9與2號是非常吉祥的一對號碼，「讓我們一起來支持中華民國、支持兩岸交流、九二共識和一中各表」。

韓國瑜說，台澎金馬和廣大的海外僑胞都希望兩岸能夠和平交流，大家要堅定地的支持中華民國憲政體制與中華民國的國格、國號；他說，「我們沒有辦法接受香港、澳門的一國兩制」，「堅持九二共識是我們的底線、核心與理念」。

隨後接受聯訪被問到外傳他年輕時曾坐牢，韓國瑜表示，選舉抹黑對手已到了無所不用其極、瘋狂的程度；對於明天挺韓高雄大遊行，韓國瑜說，遊行是以快樂為主題，籲支持者呈現歡樂氣氛。（編輯：謝雅竹）1081220