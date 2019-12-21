中市立委選戰激烈 大咖陪掃街爭取選民支持

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中第3選區立委選戰激烈，交通部長林佳龍今天陪同無黨籍參選人洪慈庸市場掃街，台灣民眾黨參選人張睿倉和台北市長柯文哲車隊遊行，國民黨參選人楊瓊瓔前進黃昏市場搏感情。

台中第3選區（潭子、神岡、大雅、后里）立委選情激烈， 一早林佳龍陪同洪慈庸到潭子區潭水亭市場掃街，爭取菜籃族支持；下午，張睿倉請來柯文哲參加親子活動、車隊掃街；楊瓊瓔則前進大雅上楓黃昏市場和婆媽握手搏感情，選戰倒數，三組人馬爭取選民支持。

林佳龍表示，現在大環境下的年輕人關心台灣未來，洪慈庸是代表性人物，各黨派的人都來全力輔選她，務必要選贏這一席。

林佳龍指出，他擔任交通部長最能感受洪慈庸的努力，落實許多建設，包含國道1號接74號聯絡道、國4豐潭段以及舊山線的復駛、台中國際機場的擴建等。

洪慈庸指出，最後階段將全力衝刺，1年多來跟交通部溝通，爭取捷運橘線經過大雅的市區連結機場，這是大雅很重要的交通建設。對於選情，她審慎樂觀，希望持續加溫。

柯文哲為張睿倉輔選時表示，起步晚又是小黨，2個對手都有行政資源，但選舉是選賢與能，不是選有錢的人、資源多的人，「我們就像西元1492年的哥倫布，勇敢航向不可知的世界」。

對於罷韓及挺韓高雄大遊行，柯文哲則表示，民主政治本來就會有贊成跟反對，每個人都可以表達意見，不要有衝突就好了。

張睿倉指出，給年輕人機會，台灣才有未來，他對下一代非常憂心，因選舉費用太高，這是政治文化敗壞的開始，選舉要選有能力、對國家有抱負的人，他呼籲選民要支持。

楊瓊瓔則是前進大雅上楓黃昏市場掃街，親自握每一雙手，爭取選民支持，受到現場許多婆婆媽媽歡迎。

楊瓊瓔表示，從政一路走來，在地打拚，從省議員、立委到擔任副市長，在地服務不分藍綠，再次獲得國民黨徵召提名，她希望帶著專業前進國會，為在地鄉親爭取更多服務。（編輯：卞金峰）1081221