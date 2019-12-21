蘇貞昌：民進黨會做事 國民黨主席言詞走鐘

行政院長蘇貞昌（右3）21日在新北市為民進黨籍立委參選人張宏陸（右2）站台，並表示民進黨政府創造就業機會、增進經濟發展，就是「有政府、會做事」，呼籲選民以選票顧台灣。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年12月21日

（中央社記者黃旭昇新北21日電）行政院長蘇貞昌今天表示，民進黨政府創造就業機會、增進經濟發展，就是「有政府、會做事」。國民黨主席的言詞都「走鐘」了，他呼籲選民以選票當台灣的主人，以選票顧台灣。

爭取連任新北市第6選區（板橋西區65里）立委的民進黨籍立委張宏陸，今天晚上在板橋區中正路成立港德後援會，行政院長蘇貞昌到場為張宏陸站台。

蘇貞昌細數總統蔡英文與行政團隊的政績，讓人民有感。從登革熱到非洲豬瘟，讓民眾安心生活，也為民眾拚經濟，吸引台商回台投資，創造就業機會，並減稅讓人民有感。

蘇貞昌提到，國民黨主席吳敦義日前批蔡總統的言詞，顯示「國民黨都走鐘了」，呼籲鄉親以選票當台灣的主人，以選票顧台灣。

蘇貞昌也大讚「子弟兵」張宏陸是優秀立委，為板橋爭取停車場與許多交通重大建設，希望大家以選票讓會做事的蔡政府及張宏陸繼續連任。若是讓張宏陸繼續連任，一定是最好的立委。

蘇貞昌說，張宏陸從大學畢業後，就接受他最嚴格訓練，做人扎實又懂得地方需求，才能在全國競爭的前瞻基礎建設預算，爭取到新台幣11億的6座停車場預算。

張宏陸致詞表示，已落實承諾的政見，兩年前開始規劃社後捷運，辦理座談會及實地會勘。他想為大家做更多的事，力拚社後捷運動工、敬老卡擴大使用等政策。

新北市議員王淑慧、市議員戴瑋姍表示，張宏陸認真服務地方多年，希望要選實在的人繼續拚。（編輯：陳俊碩）1081221