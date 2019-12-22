柯文哲台南輔選 籲不要選錢花最多的人

（中央社記者楊思瑞台南22日電）台北市長柯文哲今天下午到台南市學甲區，為台灣民眾黨第一選區（新營等11區）立委參選人顏耀星助選時表示，選舉費用太高是政治敗壞的開始，呼籲民眾不要選錢花最多的人。

柯文哲與民眾黨不分區立委提名人黃瀞瑩下午一起到學甲區為顏耀星助選。先到學甲慈濟宮參香，並開放與民眾合照互動，隨後轉往附近的學甲中社宋江館出席座談會，會後陪顏耀星進行車隊遊行拜票。吸引許多民眾前往，一睹柯文哲與「學姐」黃瀞瑩的本尊真面目。

柯文哲發表演說時表示，台灣選舉費用太高是政治敗壞的開始。今天到這個選區來，一路上到處看到國民黨與民進黨立委參選人的看板、旗幟。選一次立委可能要花新台幣上千萬元，不知道這些錢要怎麼回收。顏耀星雖然也有宣傳看板，但相對來說少了相當多。

柯文哲表示，台灣的政治要好很簡單，只要不選給選舉看板掛最多的、錢花最多的就對了。他當台北市長5年，已經還了新台幣500多億元的債務；別人問他怎麼辦到的，其實只有3個原則，「對的事情做、不對的事不要做、認真做」。

他說，希望選舉還是要訴諸選民的理性思考，讓好人能出頭。（編輯：方沛清）1081222