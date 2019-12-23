國產署採樣檢驗重金屬 李明哲拉布條表達不滿

國產署23日2度到國民黨總統候選人韓國瑜岳父曾經營的砂石場進行採樣，預計鑽探24個點，每點深度1公尺，檢驗8種重金屬，檢測結果預計1個月後出爐。 中央社記者姜宜菁攝 108年12月23日

（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）國產署今天二度到國民黨總統候選人韓國瑜岳父曾經營的砂石場進行採樣，預計鑽探24個點，每點深度1公尺，檢驗8種重金屬，韓國瑜妻舅、雲林縣議員李明哲等人拉布條表達不滿。

時代力量立委黃國昌日前舉行記者會質疑韓國瑜岳家利用權勢，占用國有地蓋砂石場，國產署上週現場開挖清查回填物，今天則進場做土壤採樣。

國產署中區分署長趙子賢現場監督，警方在旁蒐證，工作人員將每次採樣的土壤秤重紀錄，上封條保存。

趙子賢接受媒體聯訪時表示，土壤檢驗預計採樣24點，以機具鑽探約1公尺深，取土壤樣本檢驗是否有遭到重金屬污染，檢驗8項重金屬，檢測結果預計1個月後出爐。

國產署上週挖38個點，今天又鑽探24個，外界質疑為何不同時進場進行，趙子賢解釋，2次作業主要是因委託廠商不同，使用機具也不一樣，避免作業干擾，才會分開進行。

李明哲與數十名西螺鎮民到砂石場舊址，拉布條「國家機器、追殺百姓、到此為止」表達不滿，接著高喊「我們堅決反對，國家機器追殺百姓，蔡英文政府到此為止」。

李明哲說，一般土地檢測僅挖5、6個點，國產署上週挖38個洞，密度高，且深度甚至到快4公尺，結果確認無廢棄物掩埋，今天又到現場鑽探採土，不知道政府要做到什麼程度才肯善罷甘休。

李明哲感到無奈，「抹黑一張嘴，澄清要跑斷腿」，李家清清白白，希望國家機器骯髒對付百姓的手段到此為止，不要再有下一個受害者。（編輯：黃世雅）1081223