談選情 卓榮泰：優勢區固本激戰區強攻

（中央社記者劉建邦台北24日電）民進黨主席卓榮泰今天陪同台北市立委參選人吳思瑤到關渡宮參拜。卓榮泰被問及選情時指出，選舉進入最後階段，在優勢選區要強守固本，激戰選區則強攻取勝，兩路線同時進行。

卓榮泰下午與尋求連任的民主進步黨台北市第一選區（北投區等）立委參選人吳思瑤至關渡宮參拜前接受媒體聯訪時表示，選舉進入最後階段，他會充分利用時間到各地助選，例如今天至吳思瑤選區，也同時與關渡宮廟方一起祈求台灣平安、風調雨順。

卓榮泰說，吳思瑤在選區經營多年，從市議員到立委，絕對有能力守住選區，就台北市而言，這是須守住衛冕區，會全力協助吳思瑤，希望她能夠獲勝。

媒體詢問，卓榮泰在接受專訪時提到選舉戰略口訣。對此，卓榮泰指出，這不是口訣，是作戰計畫，就是「攻下北台灣，民主國會就過半；贏得中部，就不輸給中國；守住南台灣，守住大台灣；看好宜花東，台灣整個翻轉成功」。

卓榮泰表示，這是作戰計畫，例如北台灣就是要強攻選區。選舉進入最後階段，優勢選區強守固本、激戰選區強攻取勝，兩條路線同時進行。

記者提問，如何看待中國國民黨副秘書長蔡正元、張顯耀及新黨不分區立委提名人邱毅今天組成「耀正毅（要正義）連線」及召開記者會提到網軍議題。

卓榮泰指出，民進黨相關部門已回應，他不需要再回應；且他們3人過去指責事證，很多是無的放矢。（編輯：戴光育）1081224