哪個國家對台危害大 總統：難理解韓國瑜的遲疑

（中央社記者溫貴香台北25日電）哪個國家對台灣危害最大，總統蔡英文今天對此問題表示，很難理解韓國瑜對於中國講任何批評或負面的話，都有這麼大的遲疑，如果連該講的話都不敢講，如何領導人民與表達人民關切的事情。

2020總統大選第二場電視政見會下午順利落幕，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，二度同台講述政見，言詞互有交鋒，三人會後分別接受媒體提問，持續隔空交火。

總統表示，韓國瑜兩次政見發表會，只有一個政見就是成立特偵組。她再次強調，特偵組的存在被質疑是介入總統與國會議長的政爭，因此立法院決定廢掉；特偵組被廢因介入政爭而不是查案，韓國瑜試圖混淆特偵組被廢掉的原因不足取。

韓國瑜昨天上博恩夜夜秀，被問到哪國對台灣危害最大，並未明確點名哪個國家。今天政見會後被媒體問到此事，也僅說最大的軍事威脅70年來自哪個地方，他講得非常清楚；媒體追問「是中國嗎？」韓國瑜並未回應。

蔡總統表示，很難理解韓國瑜對於中國講任何批評或負面的話都有這麼大的遲疑，如果一個當總統的人該講的話都不敢講，如何領導人民與表達人民關切的事情，作為領導人所必要的特質與勇氣，在韓市長身上確實看不出來。

針對卡神楊蕙如案所引發的網軍風波，總統表示，這件事情吵了一陣子，相關單位都已提出澄清，新黨不分區立委候選人邱毅講的話，大家還信嗎；上次選舉邱毅向她道歉的錄音帶都出現，不用太相信邱毅講的話。

記者問今天是六都市長就職滿週年，韓國瑜在高雄施政滿意度倒數第二，蔡總統表示，韓國瑜講過民調是冷冰冰的，但上禮拜有萬人上街頭反對且要罷免他，代表他的執政讓高雄市民失望，希望他能夠檢討、反省。

「他昨天才在博恩夜夜秀節目中向高雄人道歉，可是他剛才又在講遮羞布的事情」，總統質疑韓國瑜的道歉是否是真心誠意。

針對反滲透法草案引發親民黨總統候選人宋楚瑜陣營發言人于美人質疑，「難道玄天上帝、媽祖都要認定是共諜嗎？」總統對此表示，朝野可坐下來就具體條文，逐條來看，哪一條會碰到玄天上帝、哪一條會碰到媽祖，如果碰到了就好好處理這個條文，如果大家願意就每一項條文實實在在坐下來討論，相信立法院會有足夠的時間與空間處理。

鴻海創辦人郭台銘揚言如果年底通過反滲透法，將帶人衝進立法院再一次太陽花學運，總統表示，身為社會矚目的政治人物，應該有能力把事情說清楚，若所做或所想的事情有正當性，應該有能力說服社會上更多人，不必像學生一樣衝進立法院。（編輯：楊凱翔）1081225