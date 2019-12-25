市長滿意度倒數第二 韓國瑜：團隊真的拚命做

（中央社記者余祥台北25日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天針對媒體評比高雄市長滿意度倒數第二表示尊重；他說，整個團隊在高雄一年真的拚了命在做，連副市長都進到醫院了，相信市民會有感受。

2020總統大選第二場電視政見會下午在中視登場，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，再度同台講述政見。

韓國瑜在會後接受媒體聯訪，媒體詢問要給自己打幾分，韓國瑜說，他不給自己打分數，他只在意台灣人民聽到他表述後的感受，講出台灣人民心聲是他來參加政見會的目的。

針對媒體報導韓國瑜借貸新台幣600萬元給新莊王小姐一事，以及妻子李佳芬的態度，韓國瑜皆未回應，並問媒體有沒有下一個問題。

媒體問及，韓國瑜24日參加博恩夜夜秀，被問到哪個國家威脅台灣國家安全，並未明確說出中國，韓國瑜說，他在節目上已講得非常清楚，最大的軍事威脅70年來自哪個地方，他講得非常清楚，媒體追問，「是中國嗎？」韓國瑜並未回應。

有媒體再問對於反滲透法的立場，韓國瑜強調，他們對於反滲透法會有清楚的說明，政見會上因為還要表述教育、經濟等治國問題，在反滲透法部分會另外說明。（編輯：張良知）1081225