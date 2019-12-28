郭台銘為批忙結婚生子致歉 洪慈庸盼尊重女性選擇

力拚連任的無黨籍立委洪慈庸28日表示，希望社會大眾和台灣職場，在未來都能更尊重「女性的選擇」，而不是讓歧視言論成為選戰中攻擊對手的「武器」，選舉應該確實回歸到議題與政策討論。（洪慈庸服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年12月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天在臉書貼文，為昨天批評無黨籍立委洪慈庸在忙結婚生孩子言論道歉，洪慈庸回應，希望社會大眾和台灣職場，能更尊重「女性的選擇」，討論議題與政策。

郭台銘昨天晚上到台中市為國民黨第3選區（潭子、神岡、大雅、后里區）立委參選人楊瓊瓔站台時，提到同選區對手洪慈庸說，洪慈庸雖有年輕優勢，但擔任立委這幾年，都在忙著結婚跟生孩子，引發社會大眾議論。

郭台銘下午在臉書貼文表示，自己昨天在台中提到洪慈庸忙著結婚生子，是聽到台中鄉親告知他們的感受，若有任何包括洪小姐的女性朋友感到不被尊重，在此向大家鄭重道歉。

郭台銘也提到，幕僚劉宥彤、蔡沁瑜都是有3個孩子的母親，他了解職業婦女兼顧工作和家庭不容易；也最鼓勵大家多生小孩，從鴻海公司提供生小孩可有超過10多萬元的生育補助，到提出0到6歲國家養政策，都是希望能減少婦女的負擔，「真心非不尊重女性」。

不過，立法院長蘇嘉全下午陪同洪慈庸掃街，他接受媒體聯訪表示，洪慈庸立委任內，獲公督盟評鑑5次「優秀立委」，他認為郭台銘失言應該親自打電話向洪慈庸道歉致意。

對於郭台銘事後在臉書發文道歉，洪慈庸表示，希望社會大眾和台灣的職場，在未來都能更尊重「女性的選擇」，而不是讓歧視言論，成為選戰中攻擊對手的「武器」，應該確實回歸到議題與政策討論。

洪慈庸強調，職業婦女必須一而再、再而三「證明」懷孕時沒有懈怠職務，是件不對的事。「忙著結婚生子」這樣的質疑和消遣，不只洪慈庸一人，這社會上有更多女性遭遇一樣的事情。（編輯：洪學廣）1081228