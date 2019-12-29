助選立委黃秀芳 林佳龍：職場女性辛苦應支持

交通部長林佳龍（左3）29日為競選連任的民進黨彰化縣第2選區立委黃秀芳（左2）助選，林佳龍說，黃秀芳是女性從政及孩子的媽媽，職場女性比較辛苦，盼鄉親肯定與支持。（黃秀芳團隊提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年12月29日

（中央社記者蕭博陽彰化縣29日電）行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍今天陸續為民主進步黨立法委員黃秀芳助選，林佳龍說，黃秀芳是女性從政及孩子的媽媽，職場女性比較辛苦，盼大家給予更多肯定與支持。

競選連任的彰化第2選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）立委黃秀芳上午、下午分別由林佳龍、陳其邁陪同到市場及車隊掃街，黃秀芳說，彰化進步很多，也正快速發展，但還有不少公共設施需經費更新，「起厝起一半，師傅不能換」，盼選民支持讓她繼續為鄉親打拚。

林佳龍擔任台中市長時，立委洪慈庸的丈夫卓冠廷時任市府新聞局長。對於洪慈庸被指「忙著結婚生子」，林佳龍說，女性要打拚事業，也要生兒育女，非常偉大，對職場婦女不僅要尊敬，應體會她們的辛苦，這次事件不僅是個人發言，代表社會還有很強父權思想，特別是幾名國民黨政治人物發言都帶有性別歧視。

林佳龍說，洪慈庸是立法院評鑑第一名立委，不看洪慈庸表現，卻用鄙夷評論，不只是鴻海集團創辦人郭台銘的「忙著結婚生子說法」，連國民黨主席吳敦義說到女性，也指總統蔡英文是「衰尾查某」，國民黨副總統候選人張善政也指蔡總統沒生小孩不了解父母心。

林佳龍表示，黃秀芳是女性從政、2名孩子的媽媽，也是立法院第一名優秀立委，她們比別人辛苦，很多人不了解背後辛酸，大眾應給予更多肯定與支持，這是他一再到彰化市支持黃秀芳的原因，但反觀黃秀芳的對手國民黨立委參選人張瀚天卻有販毒前科。

陳其邁助選時向鄉親推薦說，一定要支持最正派、最認真的黃秀芳，他長期觀察黃秀芳，黃秀芳是對政治很專業的立委，選舉應要選出正派的人，希望選民全力支持，讓正派又努力的黃秀芳連任。（編輯：李亨山）1081229