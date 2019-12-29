竹市立委選戰 蘇貞昌力挺鄭宏輝進國會

（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）新竹市立委參選人鄭宏輝今天舉行「農漁水利後援會成立大會」，行政院長蘇貞昌現身力挺時表示，竹市能有那麼多建設經費，是因立法院有人幫忙爭取，懇請支持會做事的鄭宏輝。

民主進步黨新竹市選區立委參選人鄭宏輝的「農漁水利後援會成立大會」下午在其競選總部舉行，蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、民進黨立法院黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅等人到場力挺，場面熱鬧。

蘇貞昌致詞指出，台灣若要在世界上有一席之地、不被打壓，需要靠大家一起努力，且要有一位好的領導人，方向不能錯誤，「睡一覺醒來，旗子被人換掉，那就麻煩了」。

蘇貞昌表示，民進黨一直以來最照顧基層，對於農、漁民更是重視，不管在推動農民保險、農民津貼等，都是要給基層農、漁民最好的照顧。

蘇貞昌再舉香港事件為例，指中國政府說會堅守一國兩制承諾，當年說「馬照跑、舞照跳」，如今卻變成「人跑掉、舞不跳、支票跳票」，因此，應要守護台灣、守護主權，希望讓人民自己做主人，擁有自由且被尊重。

蘇貞昌表示，擔任行政院長，需「從蚊子管到豬」，例如高雄登革熱及非洲豬瘟等議題，要不是他當時要求堅守海關，否則養豬戶、運豬戶、滷肉飯等相關業者都會嚴重受影響。台灣未被非洲豬瘟攻陷，「是總統蔡英文領導有方，行政院會做事」。

蘇貞昌指出，蔡總統有心要為台灣做事，但立法院也需要有人。另外，新竹市能有那麼多建設經費，是因為在立法院有人幫忙爭取，因此，懇請農、漁民，都能支持會做事的鄭宏輝。

成立大會結束後，蘇貞昌與鄭宏輝一起製作印有「會做事」紅豆餅，發送給現場的小朋友，場面歡樂、熱鬧。（編輯：戴光育）1081229

民進黨籍新竹市立委參選人鄭宏輝（右）29日舉辦農漁水利後援會成立大會，行政院長蘇貞昌（右2）、新竹市長林智堅（右3）到場站台，並一起製作印有「會做事新竹隊」字樣的紅豆餅，發送給現場民眾。中央社記者魯鋼駿攝 108年12月29日