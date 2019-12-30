蔡壁如估選情樂觀 民眾黨不分區上看6席

距投票不到2週，台灣民眾黨發起人蔡壁如（圖）30日說，「全台大眾走」活動讓許多民眾知道民眾黨是黨主席柯文哲所創，加上柯文哲參選2024總統的效應，推估不分區立委應可上看6席。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北30日電）距投票不到2週，台灣民眾黨發起人蔡壁如今天說，「全台大眾走」活動讓許多民眾知道民眾黨是黨主席柯文哲所創，加上柯文哲參選2024總統的效應，推估不分區立委應可上看6席。

蔡壁如晚上告訴中央社記者，「全台大眾走」是一步一腳印，宛若苦行僧般在地方行走，從19日出發至今，已有很多民眾能將「民眾黨」與「柯文哲」連結在一起。

此外，因柯文哲說過若身體夠好、沒意外的話會角逐2024年總統，蔡壁如認為，民眾黨不分區立委安全名單從原本的4席上看到如今的6席，跟這件事相關。

另有一名黨內人士表示，選舉到了最後關頭，各黨衝刺政黨票時，提高民眾黨不分區名單受關注的可能性，對民眾黨是正面的，且民眾黨不分區名單「不會輸給其他黨」。

區域立委部分，蔡壁如指出，台中市第3選區（潭子、大雅、神岡、后里區）張睿倉、台中市第5選區（北、北屯區）謝文卿、新北市第3選區（三重區）李旻蔚及新北市第7選區（板橋東區）吳達偉都有機會。（編輯：洪學廣/李亨山）1081230