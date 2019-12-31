蔡總統：國民黨對九二共識的解釋與現實脫節

總統蔡英文（前右2）31日在楊梅埔心昊天宮受訪表示，國民黨對九二共識的解釋與現實脫節，處理兩岸關係須面對現實環境，若活在過去來面對九二共識是不切實際，她呼籲選民讓投票變成台灣鞏固民主自由的運動。圖右為桃園市長鄭文燦、左為民進黨桃園市第5選區（平鎮區、龍潭區）立委候選人蔣絜安。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月31日

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）總統蔡英文今天表示，國民黨對九二共識的解釋與現實脫節，處理兩岸關係須面對現實環境，若活在過去來面對九二共識是不切實際，她呼籲選民讓投票變成台灣鞏固民主自由的運動。

蔡總統上午前往楊梅區埔心昊天宮參香，受到支持群眾的夾道歡迎，爭相與蔡總統握手及合影留念。現場民眾更不停高喊「蔡英文凍蒜」及「小英加油」，場面相當熱鬧。

對於記者詢問，國民黨副總統候選人張善政接受媒體訪問表示，韓國瑜陣營提出「一中各表的九二共識」，對岸沒說話，他覺得這是善意的釋出。蔡總統表示，國民黨對九二共識的解釋跟現實是脫節的。

蔡總統指出，在處理兩岸關係時，必須面對很多現實環境。如果老是活在過去，或是用跟現實脫節的政治想法，來面對現在的兩岸關係是不切實際。

記者又問，國民黨總統候選人韓國瑜說德國對非核反悔遭德國在台協會打臉，韓陣營認為協會受到特殊壓力。對此，蔡總統說，選舉選到現在，韓國瑜的策略只剩下政府貪污、國家機器及中華民國會滅亡這3個，但這些都不存在也非事實，怎麼澄清韓國瑜都選擇不聽，只是在編織自己的故事。

蔡總統表示，事實上，德國確實未改變非核家園政策。自己在政見在辯論時也試圖澄清韓國瑜很多錯誤說法，但顯然都沒用。

蔡總統說，誠信是很重要，尤其做國家領導人的誠信，就是國家誠信的問題。若一再的被提醒是錯誤的觀念卻不改，以至於外國駐台代表處都出來澄清，做一個政治人物不應該有這樣的行為。

有記者詢問，如何看待韓國瑜在辯論會上罵媒體，但韓辦卻解釋是監督媒體。蔡總統表示，監督跟罵媒體是兩回事，韓國瑜長期以來對很多事情的反應，確實跟社會的期待有差距，比如說市政做不好就怪中央政府。市民上街頭就怪市民。民調不好就怪民調，媒體監督就怪媒體。

蔡總統說，一個政治人物要懂得傾聽人民的聲音，感受人民的感受，韓國瑜的做法跟想法，確實不是要競選總統的人應有的行為。

對於記者詢問，立法院今天要審反滲透法，但在野黨認為違反程序，未來甚至可能回到戒嚴時期。蔡總統表示，法案其實在5月時就開始討論，當時也提出了很多的法案，現在反滲透法的法案，是民進黨團把5月以來所有提案整理出來所成，它的討論期其實是漫長的。

蔡總統說，前陣子，立法院各黨團也開始協商並逐條討論，各黨團都提出意見，民進黨團也根據社會意見做修改，希望大家可具體坐下來談。這是一個很重要的立法，社會期待有效的措施跟政府作為，來防止中國全面性的滲透。這是個嚴謹的立法，將來執法機關也會用嚴謹的態度來執法。

有記者詢問，在封關民調前，相關民調看來已勝過對手，不知總統如何看待。蔡總統說，這段時間以來，很多民調都指出一清楚趨勢，但是「100次的模擬考都不如最後一次真正的大考」。

蔡總統希望，所有民進黨支持者及關心台灣未來的人都去投票。讓投票變成台灣鞏固民主自由的運動。民進黨也會用很審慎的態度，來面對最後階段的選舉。（編輯：李錫璋）1081231