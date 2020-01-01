習近平談話 卓榮泰：國民黨一中各表立場遭腰斬

中共總書記習近平在全國政協新年茶話會中提到堅持一個中國的原則，民進黨主席卓榮泰（前中）1日表示，國民黨過去高舉「九二共識、一中各表」的立場已經被腰斬。中央社記者邱俊欽桃園攝 109年1月1日

（中央社記者邱俊欽桃園1日電）中共總書記習近平在全國政協新年茶話會中提到堅持一個中國的原則，民主進步黨主席卓榮泰今天表示，從談話中，代表國民黨提出「九二共識、一中各表」的立場已經被腰斬。

根據新華社表示，中共總書記習近平昨天在全國政協新年茶話會上重申對台立場，要堅持「一個中國」原則，堅決反對「台獨」，在「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展。

卓榮泰說，中國立場一直是這個樣子，民進黨立場也沒有改變，就是堅持「台灣是一個主權獨立國家」也永遠不會改變，反而是中國國民黨應該改變策略。

卓榮泰說，國民黨過去高舉「九二共識、一中各表」的立場已經被腰斬，若是「九二共識就是一個中國」，那國民黨要不要改變，是否應該回到台灣人民的這一邊，這也是對國民黨最大考驗；相信這一次的選舉，人民也會做出一個明確的選擇。

他也提到，站在保障國家主權安全的立場下，民進黨所做的所有的努力，都是在維持台灣和平發展、壯大台灣，這一點是民進黨跟國民黨截然不同。（編輯：黃世雅）1090101