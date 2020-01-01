蔡總統：洪慈庸為國家做事還生下一代 值得讚許

（中央社記者趙麗妍台中1日電）總統蔡英文第5度為無黨籍立委洪慈庸輔選，蔡總統讚許洪慈庸除為國家做事外，還為國家生出下一代，值得大家鼓勵，也呼籲民眾一定要去投票，守護台灣主權。

蔡總統今天到台中市神岡區的順濟宮為台中立委第3選區（潭子、大雅、神岡、后里）候選人洪慈庸輔選，這是蔡總統第5度為洪慈庸站台，現場支持者熱情相迎，高呼凍蒜，氣氛熱鬧。

蔡總統稱讚洪慈庸是個很勇敢的女生，蔡總統說，不要看洪慈庸瘦瘦的，但她是個很堅定的女生，洪慈庸為國家做很多事，付出那麼多，還願意為國家生下一代，值得大家鼓勵。

蔡總統跟民眾掛保證，讓洪慈庸再回立法院來照顧大家，她現在當媽媽了，更會照顧人。

蔡總統提到，因為台灣有民主、自由，社會穩定，加上人才多並保護智慧財產權，對外商、台商都是最好的投資地。為何有民主自由，因為台灣的主權在自己手上，這是台灣人重要的資產，香港人走上街頭要民主自由，因為主權在中國手上，她呼籲「一定要守住我們的主權」。

蔡總統表示，現在看到的許多政績、打下的基礎，都是因為第一任內國會過半，獲得國會的支持，呼籲民眾讓國會過半，讓總統好做事。

選舉倒數，蔡總統呼籲現場民眾一起固票、催票，她說，基本盤要往外擴充，希望大家拿起手機打給朋友們，好好催票，蔡總統叮嚀，1月11日一定要去投票，不要睡過頭，還打趣地指出，如果想要晚點睡，乾脆不要睡，先去投票再回家睡覺。

媒體問，洪慈庸是否會加入民進黨，她表示，現在的目標是贏得勝選，在艱困選區的重要任務就是把選戰選贏，未來整個國會洗牌後的局勢，最後再討論，現在講這些太早了。（編輯：黃世雅）1090101