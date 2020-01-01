蔡總統：未來4年落實投資 再一次台灣經濟奇蹟

（中央社記者蘇木春台中1日電）總統蔡英文今天到台中為民進黨立委候選人莊競程助選，蔡總統說，已經累積很多投資回到台灣，未來4年就是要落實現在累積的投資，又再有一次新的台灣經濟發展奇蹟。

蔡總統今天先到台中市豐原區慈興宮、神岡區順濟宮參拜，接著到台中市立委第5選區（北區、北屯區）候選人莊競程競選總部，發放與莊競程聯名的紅包袋，許多支持者下午便提前到場卡位，吸引滿場民眾排隊領取。

蔡總統致詞時表示，再10天就要投票，最後階段來衝刺一下，這一次北北屯這個選區，是有史以來機會最好的時候，因為有好的候選人莊競程，年輕、學問又很好，專長跟國家未來發展方向非常契合，國會有莊競程，產業發展會更快速。

蔡總統指出，2020年她要連任，但還有一件事非常重要，就是國會一定要過半，國會過半總統才有效率的做事，改革或重大建設都需要立法院的同意與支持，過去幾年她做很多改革轉型，但很多時候都是困難的決定，但因為有國會過半支持，才能替台灣做很多改革，未來4年還要做更多事情，更需要國會過半。

提到台灣經濟發展，蔡總統說，現在已經累積很多投資回到台灣，或者外資到台灣，在地的投資也都非常的多，未來4年就是要落實現在累積的投資，讓台灣經濟產生新的動能，又再有一次新的台灣經濟發展奇蹟。

蔡總統強調，未來4年很重要，大家要團結拿出所有力量，把台灣經濟帶到下一個階段，持續做四小龍第一名，在這個關鍵時刻，需要大家的支持。

莊競程表示，這是蔡總統第4次來為他加持，希望大家拿到蔡總統的紅包袋，可以想到政府這幾年拚經濟，照顧年輕人減稅育兒，政府推動長照2.0升級版以及生醫產業，他的專長是生醫工程，可以進到立法院幫助蔡總統，呼籲民眾投票支持。（編輯：李錫璋）1090101