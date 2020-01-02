李艷秋指民進黨幫當選市長 柯文哲：爆料要有證據

（中央社記者吳哲豪彰化2日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天來到彰化和美鎮，以車隊掃街方式爭取政黨票，針對李艷秋爆料指柯文哲因民進黨幫忙當選台北市長，柯文哲說，李艷秋如果要爆料，要把證據提供出來。

柯文哲今天帶領台灣民眾黨不分區立委候選人黃瀞瑩等人，來到彰化縣和美鎮，以車隊掃街方式在和美鎮內拜票，呼籲民眾在立委選舉時政黨票選擇台灣民眾黨，而柯文哲也接受媒體聯訪，針對各項議題一一作出回應。

被問到台灣民眾黨是否需要鴻海集團創辦人郭台銘幫忙站台，柯文哲說，民眾黨本來就是走自己的路，如果郭台銘有來幫忙，就當成是額外附加的幫忙，民眾黨一直保持這樣的心態是最安全的，人家如果有幫忙，就算是賺到了。

而媒體人李艷秋在臉書專頁爆料指稱，是民進黨在最後關頭幫忙柯文哲，讓柯文哲在台北市長選舉勝出，柯文哲指出，前年的台北市長選舉中，民進黨有人認為既然無法勝選，要在柯文哲和丁守中裡面選一個，他反問，難不成要讓丁守中當選嗎？

柯文哲說，那場選舉中沒有所謂的棄保，政黨內有不同意見很正常，李艷秋如果要爆料，要把證據提供出來，前年選舉中民進黨內有人支持柯文哲是事實。

至於台北市政府將楊蕙如案送檢調，柯文哲表示，因為報告出爐後還要送到台北市議會，他已經要求屬下要加快公文流程，但市府只有市府的資料，還需要比對，有多少證據說多少話，市府會把掌握的證據交出來給檢調，他認為正直誠信、建立法治是台灣需要追求的，處理這件事儘量不要有政治和選舉上的考量，不會設定時間，讓整件事情正常發展。（編輯：謝雅竹）1090102