史瓦帝尼眾議院副議長將率團訪台 進行國會交流

（中央社記者陳韻聿台北2日電）台灣在非洲唯一友邦史瓦帝尼王國眾議院副議長布特雷齊6日將率議員代表團訪台，期間將拜訪立法院，進行雙邊國會交流。外交部表示，訪台議員皆為民選，民意代表性高。

外交部亞西及非洲司長楊心怡今天在外交部例行新聞說明會表示，史瓦帝尼眾議員代表團在台訪問期間為6日至10日，訪團成員包括副議長布特雷齊（Phila Buthelezi）、眾議員方若凱（Roy Douglas Nicolas-Fanourakis）、達敏尼（Lufto Ephraem Dlamini）、馬肅庫（Derrick Mtaki Masuku）及恩塞寇（Philemon Gilija Nhleko）。訪台期間預定拜會立法院、國際合作發展基金會，並參訪國立故宮博物院、台北101大樓和日月潭國家風景區等。

楊心怡表示，史瓦帝尼眾議院包含10名由國王指派的席次，而訪台的5名眾議員皆為民選，因此民意代表性高。

其中，34歲的布特雷齊在2018年8月的國會大選中順利連任，並於10月獲選副議長，今年是首次訪台。方若凱和達敏尼皆曾擔任史國外交部長，方若凱曾任史王辦公室執行長。

外交部期盼藉由此次訪台，布特雷齊及其他眾議員更深入了解台史雙邊合作及台灣政經發展現況，並強化兩國國會交流。

至於媒體關注的台灣透過駐史國大使館及國防部辦理援贈史瓦帝尼2架UH-1H直升機一案，楊心怡表示，為配合史王行程，捐贈典禮預定不早於2月舉辦。

另外，針對台灣護照在包括摩爾多瓦、亞塞拜然、喬治亞等部分前蘇聯國家基於中國壓力等因素不受承認、無法辦理入境或過境簽證的問題，楊心怡回覆中央社記者提問表示，已請駐俄羅斯代表處持續與相關國家交涉，但目前尚未有善意釋出。（編輯：蘇志宗）1090102