宋楚瑜：參選總統為找回人民最大民主價值

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天來到彰化市，為無黨籍立委候選人黃玉芬站台；宋楚瑜說，他這次參選總統是要找回人民最大的民主價值。

親民黨總統候選人宋楚瑜今天在黨籍不分區立委被提名人蔡沁瑜、劉宥彤等人陪同下，前往彰化市參加無黨籍立委候選人黃玉芬競選總部成立大會，宋楚瑜在成立大會上為黃玉芬站台演講，也呼籲民眾把政黨票投給親民黨。

宋楚瑜說，在這次總統大選舉辦過的政見會和辯論會，他是一個少有攻擊而真正講過政見的候選人，內容包括總統的四個職權，像是國防、外交、兩岸跟國家安全以及怎樣領導國家，怎樣撥亂反正，他是一項一項提出很多政見。

宋楚瑜指出，大家可以看得出來，其他的總統候選人，尤其是國民黨的候選人沒有提政見，每一次舉辦大型造勢，看不出是要選哪一位做總統，總統大選主要找一位會做事情、真正瞭解世界情勢、了解台灣的內憂外患以及懂得怎樣團結台灣人民以及突破現在難關的人。

宋楚瑜說，選舉時，國民黨還是用老招搞砸錢，而錢從哪裡來？當選以後就找錢，沒有錢所以落選，他這次參選是要重新找回真正台灣民主的價值，天大地大人民最大，是人民在那邊投票，不是政黨在操縱選票。（編輯：陳俊碩）1090105