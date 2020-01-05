檢警辦案遭疑侵犯言論自由 法部：假訊息須偵辦

（中央社記者劉世怡台北5日電）法務部次長陳明堂今天表示，政府保障言論自由，但不能造謠生事，政府絕不會約談方式來侵犯言論自由，但在惡意、虛假又有侵害發生時，就構成假訊息須偵辦處理。

陳明堂、刑事局副局長朱宗泰及台北地檢署襄閱主任檢察官陳玉萍今天在法務部召開「製造謠言不是言論自由記者會」，陳明堂做上述表示，來釐清檢警辦案未侵犯言論自由。

陳明堂指出，北檢及刑事局著手調查及偵辦三起案件，是因有人提出告訴或告發而依法偵辦，請外界勿以訛傳訛，徒增社會紛擾。

陳明堂指出，網路及社團群組，最近出三則假訊息，分別為女子以臉書轉發立委質詢影片，遭以違反農業金融法約談；女子分享中選會使用油性印泥的假消息貼文以及女子Line群組分享網傳一張疑似民進黨副秘書長林飛帆與的共諜王立強的照片，遭警通知到案。

陳明堂表示，農金法案件緣於全國農業金庫公司向北檢提告指出，臉書上有70名網友散布「蔡政府掏空農漁會7000億元借給新南向國家」的訊息，涉違反農業金融法第38條（散布流言或以詐術損害信用部或全國農業金庫的信用者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金）。

油性印泥部分，陳明堂說，是中選會向刑事局告發指出，貼文指稱中選會使用油性印泥造成韓國瑜選票容易變成廢票及捏造中選會今年改規則，全換成綠的票所人員等流言，警方依法偵辦中。

至於張貼林飛帆與王立強的照片部分，陳明堂表示，林飛帆已親自赴刑事局報案，刑事局已偵訊7人，案件移送北檢偵辦。（編輯：李亨山）1090105