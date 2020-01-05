選前星期天 蔣萬安舉辦親子活動衝高氣勢

（中央社記者范正祥台北5日電）爭取連任的國民黨立委候選人蔣萬安今天做選前最後一個假日的衝刺，請來如果兒童劇團現場「說故事」，在榮星花園舉辦親子活動，妻子石舫亘、兒子蔣得立也到場參加，現場近千位民眾參與，氣氛溫馨也衝高氣勢。

蔣萬安不定期舉辦「萬安故事屋」親子活動，受到許多兒童家長歡迎，儼然成為支持者的另類同樂會。蔣萬安說，他就讀小學的兒子都聽得津津有味，全部聽完。

今天台北天晴暖活，加上感受蔣萬安這次在台北市第3選區（中山、北松山）爭取連任遭逢強棒挑戰，許多民眾一週前就保留行程，表示要來參加活動表達力挺。

妻子石舫亘、兒子蔣得立到場，讓蔣萬安臉上洋溢笑容。面對媒體詢問怎麼幫爸爸加油，蔣得立靦腆地說「我不知道」，現場一陣歡笑。他隨後在媽媽提示下，手比4號說「請大家支持4號蔣萬安」；石舫亘表示，最後關頭陪蔣萬安全力衝刺。

蔣萬安指出，首次擔任立委以來，他在本屆立法院8個會期參加的委員會都是在社會福利及衛生環境委員會。除了在立法院問政為民眾爭取權益，他平常勤跑基層聽取心聲，和鄉親見面是他跑行程最期待的事情，也常獲得熱情鼓勵加油打氣。

蔣萬安表示，4年前參選時，外界對他認識不深，印象就是「蔣家後代」，甚至很多人喜歡貼他標籤。現在民眾會說，「有事就找蔣萬安服務」，還有人以為他在這選區已經連任了2次，他可以很清楚告訴選民「不要看我標籤，要看我表現」。

他說，現任立委要被看重的是過去4年問政表現、選民服務，他是連續7個會期國會評鑑優秀立委。對於鄉親的認同與支持，只有「加倍」努力為民服務回報大家。

蔣萬安今天在活動現場也接受媒體聯訪。對於民進黨立委林靜儀日前接受德國之聲訪問，相關內容被媒體以「支持統一就是叛國」下標題，引起紛擾，辭去民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人職務，蔣萬安表示，台灣是民主社會，不同政治立場的表達都屬於言論自由保障範圍，但是任何發言都要謹慎。（編輯：楊凱翔）1090105

2020大選登場前最後黃金週日，國民黨籍台北市立委候選人蔣萬安（中右）5日在台北榮星花園舉辦「萬安故事屋 一起野餐趣」親自活動，向現場民眾親切致意。中央社記者裴禛攝 109年1月5日