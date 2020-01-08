4年過635項法案 民進黨團盼繼續國會過半護台灣

（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨在這屆立法院取得過半席次，黨團書記長李俊俋等人今天召開記者會，說明立法院通過635項法案的重要成果，也突顯國會過半的重要性，希望民眾繼續讓民進黨在國會過半、守護台灣。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋與不分區立委余宛如、陳靜敏、陳曼麗、吳玉琴今天在黨團會議室召開記者會，細數這屆立法院的重要成果，並訴求「國會過半，守護台灣，票投14號民主進步黨」。

李俊俋說，選舉只剩3天，大家已厭煩所謂的謠言製造產業鏈，一大堆的謠言，讓他們現在連反駁都覺得有點浪費時間，因為民主選舉要回歸基本面，最重要的是跟人民報告政績與政見。

李俊俋指出，立法院第9屆共通過635項法案，與第8屆的581案相比，增加9.3%，民進黨團就這635項法案進行整理，列出20大類、共200項法案的成績單，今天開記者會是要提醒大家，「我們要有會做事的政府，要有堅強的國會做後盾」，以及凸顯國會過半下推動法案的重要性。

李俊俋表示，「守護民主，鞏固國安」部分，制定反滲透法，也修正國安6法；另外，為防止假訊息，也修正農產品市場交易法、災害防救法等；「陽光法案，政治改革」部分，這一屆制定政黨法、修正政治獻金法與公民投票法等；「告別威權，迎向和解」相關法案，包括制定促進轉型正義條例、政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例等。

年金改革部分，李俊俋說，前總統馬英九說「不改不行」，但馬英九執政8年一個字都沒改，而這一屆的立法院，民進黨取得過半席次下，勇敢踏出第一步，讓台灣的年金能永續經營，使未來的公務員可以不必擔心領不到退休金；司法改革方面則是修正法官法等，處理不適任法官與檢察官。

李俊俋指出，「人權立國，深化保障」部分，包括制定司法院釋字第748號解釋施行法（同婚專法），以及修正社會秩序維護法、制定國家人權博物館組織法等。

此外，余宛如就民進黨執政下所做的經濟體質改革做說明，包括活化創新經濟的動能，制定外國專業人才延攬及僱用法，以及修正產業創新條例、公司法等；陳曼麗則以能源轉型、護農成績、海洋國家等為主題進行分享。

陳靜敏說明「厚植文化力，台灣躍國際」的立法成果，包括制定國家語言發展法、修正國民體育法等；吳玉琴則從「扶老攜幼，國家來幫忙」、「兒少安全網，顧好又顧滿」等類型進行說明，包括修正長期照顧服務法、制定教保服務人員條例等。（編輯：郭萍英）1090108