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首頁 / 政治

周曙光願當台灣人燒掉中國護照 促選民投票

最新更新：2020/01/08 15:51
來自中國湖南、現居花蓮的39歲青年周曙光，8日在花蓮火車站廣場以燒掉中國護照方式，鼓勵大家珍惜台灣民主和自由，踴躍投票。中央社記者李先鳳攝　109年1月8日
來自中國湖南、現居花蓮的39歲青年周曙光，8日在花蓮火車站廣場以燒掉中國護照方式，鼓勵大家珍惜台灣民主和自由，踴躍投票。中央社記者李先鳳攝　109年1月8日

（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）來自中國湖南、現居花蓮的39歲青年周曙光，今天以燒掉中國護照方式，鼓勵大家珍惜台灣民主及自由，踴躍投票。他還大讚中華民國護照讓他享有旅行、自由、民主、投票的權利。

周曙光原籍中國湖南省寧鄉縣，依親移居台灣取得身分證後，2018年6月拿到中華民國護照。當時移民署依法要求周曙光完成相關法律文書的公證，但沒有要求他對中國護照做任何處理，所以他擁有兩本護照。

周曙光上午在花蓮火車站前的廣場，帶著煤油、火柴點燃燒毀中華人民共和國護照。他向媒體指出，藉此鼓勵年輕人感受民主及自由的珍貴，希望他們站出來投票，而這一次大選將是他在台灣的第二次投票。

周曙光說，2017年已向父母道永別，不會再去中國大陸了。父親是退休工人、母親無工作，他們對世界的變化一無所知，當時父母還以為他是在開玩笑。

周曙光表示，他曾做過許多敏感新聞的報導，以為網路的興起會讓中國人民從此逐漸被啟蒙、逐漸擁有民主及自由。但近年卻變得更糟，所以很多學者、律師等知識分子不是被消失，就是離開中國。

來自中國湖南、現居花蓮的39歲青年周曙光，8日在花蓮火車站前的廣場，帶著煤油、火柴點燃燒燬中華人民共和國護照，藉此鼓勵年輕人感受民主及自由的珍貴，希望他們站出來投票。中央社記者李先鳳攝　109年1月8日
來自中國湖南、現居花蓮的39歲青年周曙光，8日在花蓮火車站前的廣場，帶著煤油、火柴點燃燒燬中華人民共和國護照，藉此鼓勵年輕人感受民主及自由的珍貴，希望他們站出來投票。中央社記者李先鳳攝　109年1月8日

雖然沒有很高學歷，周曙光說，他仍要站出來推廣理念，「最重要的是阻擋共產主義在全世界的擴張，特別是要阻止共產主義滲透我現在所在的國家，所以這本護照對我來說沒有價值了，今天燒掉只是廢物利用。」

周曙光表示，燒掉中國護照這個行為藝術，並不代表他多麼勇敢，只是代表他作為一個熱愛自由的人，希望人們都能享有自由、民主、人權保護、旅行、投票的權利。

周曙光網名「佐拉」，是網路工程師，經營部落格，2007年他報導「重慶最牛釘子戶」引起網友及媒體注目，之後屢次在敏感事件中挑戰中國政府的新聞審查，被德國媒體譽為「中國公民記者第一人」。2013年與台灣妻子移居花蓮縣瑞穗鄉。（編輯：戴光育）1090108

周曙光原籍中國湖南省寧鄉縣，依親移居台灣取得身分證後，2018年6月拿到中華民國護照。當時移民署依法要求周曙光完成相關法律文書的公證，但沒有要求他對中國護照做任何處理，所以他擁有兩本護照。中央社記者李先鳳攝　109年1月8日
周曙光原籍中國湖南省寧鄉縣，依親移居台灣取得身分證後，2018年6月拿到中華民國護照。當時移民署依法要求周曙光完成相關法律文書的公證，但沒有要求他對中國護照做任何處理，所以他擁有兩本護照。中央社記者李先鳳攝　109年1月8日
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