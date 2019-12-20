1/11該去哪投票 中選會e化系統便民查詢

中選會提供便民e化查詢系統已正式上線，民眾即日起可透過電腦、手機到選舉專區網站，查詢投票地點、候選人及政黨資料。（圖取自中選會網頁2020.cec.gov.tw）

（中央社記者侯姿瑩台北20日電）距離2020總統、立委選舉只剩3週。中選會提供便民e化查詢系統已正式上線，即日起，民眾可透過電腦、手機到選舉專區網站，查詢投票地點、候選人及政黨資料等，十分方便。

第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉將於2020年1月11日舉行。中央選舉委員會今天發布新聞稿表示，中選會提供便民e化查詢系統，即日起，民眾可到中選會「第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉專區」網站（https://2020.cec.gov.tw）查詢。

中選會表示，該網站內容包括「我要去哪投票」及「綜合查詢」2項快搜平台。「我要去哪投票」透過戶籍地址查詢投開票所地點，結合Google地圖及內政部TGOS地圖搜尋功能，標示投開票所地點所在地，讓民眾知道如何前往投開票所投票。

另外，網站也可查詢戶籍地相關的候選人、政黨資料（包括各政黨不分區名單）等，一次取得所需的選舉資訊。

中選會指出，「綜合查詢」可依照直轄市、縣（市）別、選舉區、政黨及候選人姓名關鍵字等，篩選取得相關選舉資訊。

中選會表示，民眾可於24日至26日至內政部戶政司網站「第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉人投票資格查詢服務」專區，以國民身分證字號、生日查詢有無投票權。（編輯：楊玫寧）1081220