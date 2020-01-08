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蔡總統：縣市合併或升格未換身分證不影響選舉權

最新更新：2020/01/08 10:41
總統蔡英文8日說，不會因為縣市合併或升格未換身分證，就影響選舉權，若身分證遺失，10日前都來得及補辦。（中央社檔案照片）
總統蔡英文8日說，不會因為縣市合併或升格未換身分證，就影響選舉權，若身分證遺失，10日前都來得及補辦。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北8日電）網路上有謠言指出，若持縣市合併前的舊縣市身分證將不能投票。總統蔡英文今天說，不會因為縣市合併或升格未換身分證，就影響選舉權，若身分證遺失，週五前都來得及補辦。

蔡總統上午在臉書發文，澄清假訊息。她說，越靠近投票日，就出現越多假訊息。內政部已經說明，身分證上的戶籍地址如果是寫台北縣、桃園縣、台中縣、台南縣、高雄縣的朋友，都可以領選票投票，「不會因為縣市合併或升格未換身分證，就影響選舉權，不要被錯誤訊息混淆」。

蔡總統表示，現在最重要的事就是找到「身分證」，如果找不到，星期五（10日）前還來得及補辦，只要在上班時間攜帶戶口名簿或其他身分證明文件正本、印章、1張相片及新台幣200元規費，到任何一間戶政事務所申請國民身分證補發，當場就可以領得到。

蔡總統也提醒，下次大家再收到假訊息，請記得「不要幫」的口訣：「不轉傳，要檢舉，幫澄清」，也可以加入她的LINE，即時接收最正確的資訊。（編輯：林淑媛）1090108

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