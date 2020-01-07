投票日逼近 徐國勇：惡意散布謠言會查辦

（中央社記者陳韻聿台北7日電）2020大選11日投票，，內政部長徐國勇今天說，將加大查緝賄選和假消息力道；民眾惡意散布諸如身分證戶籍地址未隨縣市升格而更改將不能投票等謠言，「我在這裡不客氣講，會查辦。」

徐國勇下午受訪表示，距離11日投票日已進入倒數3天，依據往年經驗，此時往往是現金買票高峰期，警政署將持續加強查賄工作，務必讓選舉乾乾淨淨，符合公平、公開、公正原則，並完美、順利完成。此外，警政署也將加強選舉維安工作。

針對選舉相關假消息，徐國勇呼籲民眾切勿散布謠言，因為這將造成破壞社會治安和選務等負面後果。他強調，中央選舉委員會多年來皆按照規定辦理選舉，已行之有年。

徐國勇表示，近期在網路有各種假訊息流傳，包括整組選務人員無故遭撤換、憑「舊式身分證」不得投票，若身分證上的戶籍地址未隨縣市升格而更改也不能投票等。他強調，只要是民國94年版的身分證都可用於投票日身分驗證，目前民眾持有的都是新版，因此不會有不能用的問題。

內政部稍早也發布新聞稿澄清，不得用於領取選票的是民國75年的第5代及更早以前簽發的身分證，因此11日投票時，憑民國94年全面換發的第6代現行有效身分證即可領票，就算戶籍地顯示縣市合併或升格前的名稱，也不會影響投票權益。

徐國勇舉例，若身分證上戶籍地顯示如「台北縣某某鄉」的台北縣升格為新北市之前的地址，身分證仍可用於投票。他呼籲民眾盡快檢查身分證是否已備妥，否則必須及早補辦，「選前一天仍可補辦，當天就不可以了。」（編輯：謝佳珍）1090107