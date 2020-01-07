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獨家／臉書在台推選舉大聲公 11日發送投票提醒通知

最新更新：2020/01/07 18:22
社群平台臉書表示，1月11日總統與立委選舉當天，符合法定投票年齡的臉書用戶將看到投票提醒通知。（圖取自Unsplash圖庫）
社群平台臉書表示，1月11日總統與立委選舉當天，符合法定投票年齡的臉書用戶將看到投票提醒通知。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者吳家豪台北7日電）社群平台臉書（Facebook）今天表示，1月11日總統與立委選舉當天，符合法定投票年齡的臉書用戶將看到投票提醒通知；業界人士表示，這是臉書第三度在台灣推出「選舉大聲公」功能，鼓勵選民積極投票。

臉書向中央社記者表示，為促進民眾參與選舉，讓所有人在選舉期間都能表達自己的意見，在1月11日選舉當天，只要符合法定投票年齡的用戶，將在臉書上看到投票的提醒通知，以協助用戶了解投票方式及投票地點。

臉書說明，提醒通知也將引導民眾前往中央選舉委員會為2020大選特別設置的網站（https://reurl.cc/rlqX7Z）。臉書相信促進公民參與，落實公民權益是平台能回饋社群的一大貢獻。

業界人士透露，臉書於2016年總統大選期間首次在台灣推出「選舉大聲公」的提醒通知，2018年九合一選舉是第二次推出，今年將是第三次。其他亞洲國家包括韓國、日本、印度都曾推出這項功能。

業界人士說，在這次總統大選前，中選會也和臉書緊密合作，對於社群分享有很多新的想法，包括粉絲專頁經營等，由臉書協助培訓相關人才。中選會為2020大選設置的一站式網站，也是在臉書的建議下推動完成，讓選民更方便找資料。（編輯：林淑媛）1090107

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