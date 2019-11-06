維護台灣選舉公正 臉書將強制揭露廣告出資者

臉書2019年初已在台展開選舉觀察工作，預計11月中旬強制執行廣告揭露出資者等訊息，確保只有台灣人申請的帳號和新台幣可刊登政治廣告。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央記者江明晏台北6日電）Facebook（臉書）致力維護選舉公正，今年初已在台展開選舉觀察工作，預計11月中旬強制執行廣告揭露「出資者」等訊息，確保只有「台灣人申請的帳號和新台幣」可刊登政治相關廣告。

台灣將於2020年1月11日舉行第15任總統、副總統與第10屆立法委員選舉投票。Facebook今天舉行視訊說明會，由Facebook位於加州矽谷總部的主管說明Facebook為確保平台的選舉公正性所採取的措施，全球有3萬5000人投入安全性相關工作，規模是2017年的3倍，全球有40個團隊會聚焦各地選舉。

Facebook主管表示，為對抗不實資訊，Facebook已透過「移除」、「降低」和「告知」等3方策略因應，若違反社群守則就會「移除」，Facebook今年首季就移除了22億個假帳號，以打擊不實資訊；「降低」策略上，Facebook則和第三方事實查核單位合作，在亞太地區就有20個，在台灣Facebook和事實查核中心合作，並使用機器學習功能，偵測假資訊，降低散布機會。

而「告知」策略上，Facebook一旦合作的第三方事實查核單位發現並證實內容虛假，若有人要分享訊息，臉書就會跳出警示告知，避免不實資訊進一步擴散，此標籤已於6月開始實施，年底將再進行優化。

此外，台灣Facebook更推出數位公民培育計畫，透過實體方式，提高民眾數位素養。

Facebook主管表示，除了偵測不實「內容」，「行為」同樣是Facebook聚焦的區塊，包括假帳號刻意隱匿、誤導、欺騙資訊，可能會產生的行為威脅，Facebook會發動「移除」（takedown）行動。

他舉例，今年8月Facebook就刪除有關於香港政治事件所涉及協同性造假行為（CIB）的7個網頁、3個團體和5個Facebook帳戶，Facebook發現幕後人員採取了多種欺騙手段，包括使用偽造的帳戶來管理冒充新聞組織的網頁，而儘管發起這項活動的人試圖掩蓋自己的身分，但Facebook調查發現，其與中國政府存在聯繫。

Facebook 8月刪除有關香港政治事件所涉及協同性造假行為的多個網頁或帳戶。圖為範例頁面。（圖取自臉書新聞室網頁newsroom.fb.com）

Facebook 8月刪除有關香港政治事件所涉及協同性造假行為的多個網頁或帳戶。圖為範例頁面。（圖取自臉書新聞室網頁newsroom.fb.com）

Facebook表示，今年初已展開台灣選舉相關觀察工作，並隨著選舉接近逐步加強力道，在台灣有具規模的團隊因應，並與台灣政府機關、公民團體、NGO組織協作，也和中選會互動密切，一旦發現協同性造假行為，就會完成調查會公告，並透過第三方群體合作，提供不同觀點讓大家了解發生什麼事情，不過目前為止還沒有具體發現。

為維護台灣選舉公正性，Facebook積極增加「廣告透明度」，其中關於社會議題、選舉或政治相關廣告的「Facebook廣告檔案庫報告」已在6月上線，11月中旬將會強制執行除了要求管理者與出資者身分認定外，用戶均可清楚看見出資者、申請人帳號、刊登時間等資訊。

Facebook主管強調「這功能是為確保只有台灣人申請的帳號和新台幣，才可以刊登政治相關廣告」。Facebook規定顯示，所有鎖定台灣的廣告主都必須先完成廣告授權程序，才能刊登社會議題、選舉或政治相關廣告，廣告主必須在台灣完成包括提供由台灣核發且仍在效期內的最新證件等授權程序，並在廣告附上「出資者」免責聲明。

Facebook也將在11月推出「由國家控制的媒體標籤」，年底前會更顯著標示「不實資訊標籤」；而針對Facebook如何調查由國家控制的媒體，Facebook強調，編輯群會和第三方單位、專家等合作，符合全球最佳範例的標準，並提供媒體「上訴」機會，達到分辨不實資訊的目的。

Facebook主管分享，「大規模網軍操控」（Brigading）是新興威脅趨勢之一，全世界各地各區、包括菲律賓、香港、歐洲都有出現這個狀況，但「網軍」也很像一群志同道合的朋友共同提出政治的倡議，很難去證明其背後是否有利益交換，而Facebook希望提出解決之道。

以實際案例來說，今年1月Facebook就禁止菲律賓一個數位行銷團隊，因為該團隊使用假帳戶引導用戶進入廣告農場增加銷量因此獲利。（編輯：黃國倫）1081106