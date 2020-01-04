港記者蒙面現身呼籲：台灣民眾用選票保護民主

（中央社記者溫貴香台北4日電）台灣基進黨主席陳奕齊今天偕同兩名香港記者蒙面現身控訴港警暴行，一名前線張姓記者即呼籲，台灣民眾用選票保護民主，選擇一個光明的未來，而不是被中共控制的未來。

香港反送中運動從去年六月延燒至2020年，一位紀錄勇武派抗爭的前線記者張先生（化名），上午由陳奕齊等人陪同在台大校友會館召開記者會。台灣因日前發生黑鷹直升機墜毀事件，記者會前，張先生與台灣基進黨成員們起身默哀一分鐘，對為民犧牲的軍人與抗爭義士致敬。

張先生說，他擔任前線記者報導反送中運動，親眼看到「人間煉獄」：港警對已被制服的抗爭者發狂式地打斷手，僅路過而無參與抗爭的孕婦也不放過，濫捕濫刑的情形也非常普遍，政府甚至結合黑幫鎮壓抗爭。

被問到對港警暴力最深刻的事情？張先生說，元朗暴力事件中看到一位女性記者被打到頭破血流，民眾報警，希望警察幫忙，結果警察到現場，看到打人狀況竟掉頭就走，還有警察見人就打也不說理由，「你問我誰是暴徒，警察才是暴徒，是有政府保護的暴力犯。」

他呼籲台灣民眾憑自己的自由意志投票，不要因為看到眼前短暫的利益去投票，至於選哪一組候選人，「是你們的選擇，我們沒有資格指指點點，選擇一個光明的未來，而不是被中共控制的未來」。

陳奕齊表示，無論是香港抗爭者以生命爭取自由，或是前線記者冒險來台說明真相，勇氣都值得台灣人敬佩。而台灣基進也承諾，未來將於國會推動人權法案，禁止犯下暴行的中共和香港官員來台。

陳奕齊指出，香港抗爭能夠保持動能，很大的原因是，台灣過去對民主自由的追求，給了香港人很大的鼓舞。陳奕齊也希望，台灣下週的大選，台灣人能用正確的抉擇，繼續給香港的前線抗爭者鼓勵。記者會後，與會者一起高喊「台港同心，齊力抗中」口號。（編輯：紀淑芳）1090104