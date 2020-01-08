陳明通：反對黨應團結起來 制止中共滲透行為

（中央社記者沈朋達台北8日電）大陸委員會主委陳明通今天表示，「反滲透法」是防範境外勢力透過在地協力者破壞台灣民主。呼籲反對黨應和執政黨團結，制止中共的滲透行為，才是國家「忠誠的反對黨」。

陳明通和內政部次長陳宗彥、法務部次長陳明堂8日中午就「反滲透法」議題在內政部召開聯合記者會，陳明通在會中作上述表示。

陳明通表示，「反滲透法」是防範境外敵對勢力以指示、委託或資助方式，透過在地協力者進行遊說、從事競選活動、集會遊行、公投和捐獻政治獻金等違法行為。上述5項是民主的核心，既有法律也禁止境外勢力干預，因此，「反滲透法」並沒有「包山包海」。

他重申，「反滲透法」是為了導正兩岸正常交流，減少來自北京的滲透干預，讓兩岸在經商、就學、旅遊和宗教等方面的交流，都能回歸初衷。

陳明通說，台灣身處民主陣營的第一線，全世界都關注北京對台的滲透作為，政府也不可能視而不見。

他表示，反對黨應該和執政黨團結起來，對中共的滲透行為加以制止，導正兩岸正常往來，「才是對這塊土地、這個國家盡忠的忠誠反對黨」。

至於行政機關是否考慮負面表列滲透來源，降低民眾進行交流的疑慮？陳明通對此表示，由於滲透的來源不只中國大陸，還有其他外國，可能窮盡一切力量定期公布名單後，滲透來源又再度繞過，因此目前還是傾向採個案認定。

現場媒體詢問，該法條文中的「指示、委託」等詞，是否並非法律用字，定義不明？陳明堂對此舉例，「傳染病防治法」中有「指示」一詞；「刑法」也有「委託」用語；「國安法」條文中也有「資助」詞語，這些都是現行法用字，並非「反滲透法」所新創。

他也強調，反滲透法的個案最終仍要交由司法認定，但前端司法機關的偵辦，「心中都有一把尺，不會無限上綱」，一定會經過審慎嚴格的蒐證，有證據才會移送檢調機關。（編輯：張淑伶）1090108