總統中台灣車隊大掃街 力拚立委激戰區勝選

總統蔡英文8日陪同民進黨立委候選人黃秀芳在彰化市區車隊掃街拜票，支持者特別送上「總統」字樣的傳統燈籠。中央社記者林俊耀攝 109年1月8日

（中央社記者溫貴香苗栗8日電）總統蔡英文今天進行中台灣車隊大掃街，一路從彰化縣、台中市挺進苗栗縣，力求從苦戰變激戰的中台灣立委選情，在倒數最後關鍵催出選票，拚總統連任、國會過半。

選戰倒數3天，蔡總統今天陪同彰化縣立委候選人陳素月、黃秀芳進行車隊掃街，再到台中市跟立委張廖萬堅、黃國書、洪慈庸，以及苗栗縣立委候選人羅貴星、徐定楨一起車掃，晚上則在新竹縣、桃園市分別舉辦兩場造勢晚會。

今天車隊行經路線各路段都有百工百業所組成的後援會成員集合高喊「小英凍蒜」、「辣台妹續約 再辣4年」等口號。幕僚表示，台中市與彰化縣也是台灣最多中小企業、廠房聚集的縣市，彰化縣的政治版圖雖是藍大於綠，但是仍有許多勞工朋友與中小企業主支持總統的經濟政績，小英總統用執政三年、經濟有成的訴求，搶中台灣經濟選票。

蔡總統競選辦公室發言人顏若芳表示，車隊掃街第三天從彰化出發，一路前往台中，並前進苗栗，每次大選，中台灣都是決戰關鍵中的關鍵。

她說，台中市長盧秀燕前年大選主打的「市長換人，空氣換新」，在市長換人一年後，被證明終究是口號；彰化縣長王惠美一年任期內，爭議比政績還多，也只能自嘲「施政滿意度起碼贏過韓國瑜」；苗栗縣日前因連續26年總預算分毫未刪爭議，引發在地必須改變翻轉的聲浪。

在彰化選區，顏若芳說，民進黨主打提名「清清白白」的候選人，對照國民黨提名的爭議人選，兩者高下立判。台中則是由蘇嘉全、蔡其昌、林佳龍「中台灣鐵三角」全力鞏固現有席次，而無黨籍的洪慈庸、陳柏惟則是分別力拚突圍行政資源和家族派系夾殺。

她表示，傳統綠營艱困選區的苗栗，總統在這一週內第二度挺進，拉抬苗栗立委選情，不到最後絕不放棄。

顏若芳說，蔡陣營用一步一腳印的方式，尋求突破中台灣特殊的家族派系政治結構，選戰倒數時刻，綠營以鞏固現有席次為基礎，力拚關鍵激戰選區勝選，並進一步翻轉艱困選區。

車隊掃街沿途，有民眾洗頭洗到一半跑出來、有醫護人員穿著白袍站出來、有人拿著蒜頭（象徵當選）、白蘿蔔（象徵好彩頭），也有新住民拿著鍋碗瓢盆喊小英凍蒜。行經國民黨候選人服務處或競選總部門口時，不見相互叫陣的情景，綠營支持者聽到「小英總統來了」，拿起手機拍個不停，沿途感受民眾的熱情與溫暖，也讓總統行程一度遲延。（編輯：紀淑芳）1090108

（影片來源：中央社）

總統蔡英文（中）8日陪同民進黨立委候選人黃秀芳在彰化市區掃街拜票，下車時與支持民眾熱情握手。中央社記者林俊耀攝 109年1月8日

總統蔡英文8日前往彰化陪同立委候選人陳素月掃街，掃街隊伍出發前有許多青年選民站在街邊高舉支持海報。中央社記者林俊耀攝 109年1月8日

總統蔡英文8日下午陪同無黨籍台中市第3選區立委候選人洪慈庸掃街拜票，途中有年輕支持者高舉「我要續約再辣4年」標語加油打氣。中央社記者林俊耀攝 109年1月8日

選戰倒數，總統蔡英文（車上左2）8日下午陪同無黨籍台中市第3選區立委候選人洪慈庸（車上左）車隊掃街拜票，向民眾爭取支持，不少支持者在街邊搖旗吶喊「凍蒜」。中央社記者林俊耀攝 109年1月8日

總統蔡英文（車上右）8日中午陪同黨籍立法委員候選人黃國書（車上左）在台中市中西區車隊掃街，向民眾爭取支持。中央社記者林俊耀攝 109年1月8日