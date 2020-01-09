中選會：依法捍衛選務公正與社群媒體打擊假訊息

（中央社記者顧荃台北9日電）學者包正豪指中選會和「國際邪惡組織」密謀影響台灣選舉。中選會今天說，包說法與事實不符，維持選舉公平是中選會法定職掌，將與臉書等社群媒體一同打擊選務假訊息，維持選舉公平。

為確保選舉公正，臉書首度在台北設立戰情室，全天候與中選會、執法部門保持聯繫，各個政黨和3名總統候選人團隊也會與臉書在台團隊全天候聯繫。

聯合報報導，淡江大學蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪說，這是原本應該獨立運作辦理選務的中選會和國際邪惡組織密謀影響台灣選舉結果的伎倆；原因是中選會早就變成民進黨選舉機器的一部分，主要任務是助選，幫助民進黨選舉。

中選會下午透過新聞稿表示，包正豪說法與事實不符，加以嚴正駁斥。

中選會指出，中選會是依據法律，超出黨派之外，獨立行使職權的選務機關；中選會組織法規定，中選會的法定職掌及於其他有關選舉、罷免、公民投票事項，因此捍衛選務辦理、維持選舉公平性，屬中選會法定職掌。

此外，中選會說，臉書社群守則本就強調，不容許有虛構而干擾或影響投票秩序的選務假訊息；臉書在民主各國選舉期間，於各國設置戰情室，這次在台灣選舉辦理期間，也設置這樣的編組單位，目的就是為了捍衛選舉公正。

中選會說，作為依法辦理選務的獨立機關，中選會同樣支持選務公正、維持選舉公平，因為選務機關依法就是要擔保選務公正與選舉公平，進而維持投票秩序以確保選務的正常運作。中選會一定依法在捍衛選務公正、選舉公平的基礎上，繼續與臉書等社群媒體一同打擊選務假訊息，以維持選舉公平。（編輯：蘇志宗）1090109