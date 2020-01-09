藍營猛攻反滲透法 陸委會：未充分了解莫名憂心

（中央社記者繆宗翰台北9日電）針對藍營連日批評「反滲透法」，陸委會發言人邱垂正今天表示，外界顯然未能充分了解，才會有這種莫名的憂心。只要不涉及違法政治獻金、助選遊說等，就不會觸法。

立法院通過「反滲透法」後，中國國民黨連日批評，日前再度召開記者會，找來宗教、勞工、客家、原住民、農漁民團體代表發聲，指「反滲透法」讓台灣進入「戒嚴模式」。

大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正對媒體記者相關提問時表示，外界顯然未能充分了解「反滲透法」的內容及意涵，才會有這種莫名的憂心。

邱垂正強調，反滲透法規範內容，有相當具體明確的構成要件，當事人必須是在知情的情況下，具有主觀犯意，接受境外敵對勢力的指示、委託資助，從事滲透不法行為，才會成為被處罰的對象。

他表示，若是不知情，或沒有具體作為並不會受罰，更不會因為往來中國大陸或者是與滲透來源有所接觸，就構成犯罪。

邱垂正也提到，「反滲透法」規定，各級政府機關只有移送函送的權責，定罪必須經由司法機關作出嚴謹認定與判斷，並不是外界謠傳的行政機關可以恣意認定，絕對不會有動輒入罪的問題。

他表示，「反滲透法」目的是在保障國人安居樂業，強化國家安全與民主的防衛機制，保障兩岸交流正常化，回歸健康單純初心。

邱垂正說，國人所從事任何與中國大陸有關的活動，例如銷售農產品到中國大陸，本意是為了賺錢。「反滲透法」可以防止中國大陸要脅農民遂行政治目的，讓國人放心做生意，不需要過度擔心。（編輯：邱國強）1090109