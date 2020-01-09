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宋楚瑜投入2020大選
親民黨主席宋楚瑜11月13日正式對外宣布，將投入2020總統大選，並說這是他的「終局之戰」。這是宋楚瑜第4度角逐總統，第5度參與總統大選，他的副手人選則選上聯廣傳播集團董事長、廣告名人余湘。
宋楚瑜投入2020大選
新聞專題
宋楚瑜投入2020大選4/10

宋楚瑜：我是中華民國最大公約數

最新更新：2020/01/09 22:36
親民黨總統候選人宋楚瑜（圖）9日受訪時指出，國民黨總統候選人沒有領導人的高度，若把國家未來交給這樣的領導人，台灣會非常危險；領導人應能夠帶領台灣走向世界，台灣自由民主的制度應是人民當家作主。中央社記者王鴻國攝　109年1月9日
親民黨總統候選人宋楚瑜（圖）9日受訪時指出，國民黨總統候選人沒有領導人的高度，若把國家未來交給這樣的領導人，台灣會非常危險；領導人應能夠帶領台灣走向世界，台灣自由民主的制度應是人民當家作主。中央社記者王鴻國攝　109年1月9日

（中央社台北9日電）2020總統大選倒數48小時，親民黨總統候選人宋楚瑜今晚在臉書貼文表示，這次選舉真是太奇妙了，國、民兩黨都說投宋楚瑜就是投給對方陣營，證明宋楚瑜就是台灣最大公約數，呼籲民眾投票給他。

2020總統暨立委選舉1月11日登場，倒數關鍵時刻，國民黨總統候選人韓國瑜今天在凱道舉辦造勢晚會，國民黨重量級大老到場力挺，展現大團結氣勢。

宋楚瑜今晚在臉書貼文表示，媒體報導，資深媒體人趙少康在國民黨造勢晚會上說「投給宋楚瑜就是投給蔡英文」。但是他在很多親綠網站上看到更多年輕朋友留言說「投給宋楚瑜就是投給韓國瑜！」

宋楚瑜說，這次選舉真是太奇妙了！國民黨說：「投宋楚瑜就是投給蔡英文！」民進黨說：「投宋楚瑜就是投給韓國瑜！」這代表投給宋楚瑜就是同時投給藍綠兩大黨，證明宋楚瑜就是台灣最大公約數！

他強調，大家盼了20年終於盼到真正能夠選賢與能的一刻，請投給最有能力當總統、台灣最大公約數的宋楚瑜，也請挺宋楚瑜到底的「默默」們幫忙分享。（編輯：趙蔚蘭）1090109

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